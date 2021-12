Los Sauces: Dos carabineros lesionados y 800 hectáreas consumidas deja incendio forestal

Dos carabineros lesionados y más de 800 hectáreas consumidas es el balance hasta la tarde de este viernes del incendio forestal que afecta a la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía.

Según información entregada por Arauco, actualmente hay 85 personas combatiendo el incendio y 69 recursos para apoyar, entre ellos, 3 aviones y un helicóptero de coordinación.

La emergencia comenzó el martes alrededor de las 18:40 horas y ha quemado cerca de 800 hectáreas entre particulares ARAUCO y otras empresas. Junto con ello se indicó que el fuego no va en dirección a casas, sólo en sector rural hacia predios de Mininco.

Durante esta tarde además se confirmó a dos carabineros lesionados por la intensidad del fuego, y donde también hay una multiplicidad de focos a medida que se han ido combatiendo en el sector, en una acción que se atribuye a terceros.

Está trabajando Conaf en el lugar, y según se dio a conocer el incendio se combatió hasta las 18.30 por resguardo policial y se regresa mañana a las 8:00 am, también no hay recursos aéreos durante la noche porque no pueden trabajar.

Guillermo Mendoza, Subgerente de Asuntos Públicos ARAUCO indicó que “necesitamos de la ayuda de todas las personas para controlar este incendio, en el sentido de que si ven una situación anómala, situaciones sospechosas de personas que estén generando nuevos focos, lo puedan informar a las autoridades pertinentes. Todo esto contribuye a que nosotros podamos controlar este incendio que actualmente se encuentre en actividad fuerte”, indicó.