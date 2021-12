Vías exclusivas en Los Ángeles: medida ha mejorado la circulación del transporte público

Una positiva evaluación realizaron los gremios del transporte público tras la implementación de vías exclusivas en dos calles del centro de Los Ángeles. Los representantes de taxibuses y colectivos dieron a conocer que la medida ha mejorado el desplazamiento de los vehículos del traslado de pasajeros por las calles céntricas de Los Ángeles. Junto con ello, solicitaron la implementación de infracciones a vehículos particulares que no respeten estas pistas por calles Villagrán y Valdivia.

TAXIBUSES URBANOS

El presidente de la Asociación de Dueños de Taxibuses Urbanos de Los Ángeles, Juan Zapata precisó que “nosotros lo vemos con buenos ojos, estamos trabajando de mejor forma y es más expedito en el tema del transporte de pasajeros con la vía exclusiva, o sea es un aporte de la municipalidad hacia nosotros, hacia el gremio, para poder entregar un servicio de mejor forma y mejor condición”.

Junto con ello comentó que “falta todavía hacer las otras dos calles que están pendientes según las reuniones que hemos tenido con el alcalde y el Departamento de Tránsito, así que de momento está bien para nosotros, para el público más rápido y es más expedita la vía”, puntualizó.

En relación a las críticas que ha recibido calle Rengo desde que se implementó la habilitación de vías peatonales, y donde solo se adecuó una pista para los vehículos particulares, Zapata también se mostró a favor de esta iniciativa, dando a conocer que ahora los conductores no podrán realizar maniobras que generen embotellamientos como estacionar en doble fila.

En este caso comentó que “nosotros vemos que, a pesar de que mucha gente dice que la calle Rengo está mal, nosotros lo vemos con buenos ojos, porque ahora obliga simplemente a los conductores a pasar, no se detienen y no hacen doble fila, no hay gente que sube y baja del auto, que va al negocio, que sube y le dice al resto “espere un poquitito que me salgo y me voy”, por lo que eso está en perfectas condiciones, ya que uno lo que tiene que hacer en el centro es ubicarse en un estacionamiento particular y después caminar, así que tal cual como está la vía es positivo, y tenemos que aprender a utilizarla correctamente”, expresó.

TAXIS COLECTIVOS

Por su parte, el presidente y representante legal de las líneas de colectivos 15, 26, 27, 28 e integrante de la Asociación de Taxis Colectivos de Los Ángeles, Cristian Rogazy, también realizó una evaluación positiva de la medida implementada en el centro de la comuna, donde indicó que la medida ha funcionado “bastante bien, para nosotros ha sido un poquito más fluido el tráfico respecto de antes que se implementara, ha sido bueno eso, pero hoy día dada la congestión que es un caos en la ciudad de Los Ángeles, y sobre todo estas fechas, no se ha notado tanto, y lo otro es que no se está respetando mucho por los autos particulares, entonces ahí falta más fiscalización y que las vías exclusivas que se dejaron para la locomoción colectiva en esos tramos se respeten, ya que no se están respetando mucho”, apuntó.

En relación a posibles infracciones o multas de tránsito para quienes no respeten las pistas del transporte público, Rogazy se mostró a favor de esta medida, y solicitó que se de cumplimiento a este tipo de medidas que fueron anunciadas por las autoridades locales.

En específico comentó que “se nos dijo que, aparte de todas las cámaras que está implementando la municipalidad, iban a haber partes empadronados por fotos a quienes estén utilizando las vías exclusivas de la locomoción colectiva, y nosotros esperamos que sí se haga cumplir eso, para el libre tránsito de la locomoción y desincentivar el uso del auto particular hacia el centro, ya que para eso estamos nosotros trabajando fuertemente en el tema de seguir aumentando la flota de los taxis colectivos para los distintos sectores”, finalizó.