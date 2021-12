Falta de inversión en telecomunicaciones estanca el desarrollo en Saltos del Laja

Los vecinos de la zona tienen que viajar fuera de sus hogares para acceder a señal de telefonía móvil e internet lo suficientemente estables como para, por ejemplo, asistir a clases online.

Problemas de conectividad en la zona de los Saltos del Laja afectan el crecimiento económico de la zona, acusaron dirigentes sociales y comunitarios, quienes dijeron que “no podemos desarrollar nuestra actividad adecuadamente debido a la falta de apoyo de las autoridades encargadas de las telecomunicaciones de la región”.

El dirigente de la junta de vecinos La Playita, Eduardo San Martín, dijo a diario La Tribuna que “en el sector Paraguay de Saltos del Laja, e incluso más hacia arriba, la conexión es nula, y desde el sector La Playita en adelante no hay conexión de teléfono; es como si estuviéramos aislados”.

San Martín explicó que “la dirigente de la asociación de vecinos ha hecho muchos llamados a la compañía Entel, con cero respuestas, pero el problema es que si algún día necesitamos una ambulancia o algún medio de transporte, la falta de comunicaciones dentro del sector no lo permite”.

San Martín agregó que “un vecino del sector tiene una radio a través de la cual se puede contactar con Carabineros, pero cuando no está se vuelve muy difícil comunicarse, de hecho, para poder tener conexión hay que salir hasta el sector de Saltos del Laja, en el colegio”.

El vocero de la junta de vecinos La Playita relató cómo “muchos jóvenes tienen que ir hasta ese sector para conectarse a clases online, porque más arriba no hay conexión; yo mismo soy constructor civil de oficio y para comunicarme con mis clientes tengo que salir hasta el colegio, viajando casi seis kilómetros para llegar a Saltos del Laja para tener comunicación”.

AÑOS DE MALA CONEXIÓN AFECTA LA ECONOMÍA DE LA ZONA

El vocero de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja, José Sanzana, dijo a diario La Tribuna que “se han hecho varias gestiones para hacer visible este problema, que lleva varios años dándose sobre todo ahora que hay más población en la zona y la conectividad social de hoy en día se ha vuelto más relevante, lo que ha colapsado las redes y nos afecta fuertemente como comunidad por el teletrabajo, las clases de los jóvenes y el sector comercial”.

Sanzana manifestó que “hoy nos piden pagar boletas y facturas a través de sistemas electrónicos que no se pueden hacer o genera limitaciones, lo que hace difícil poder vender y generar movimiento económico en una época donde todo se paga con transferencias o tarjetas”.

José Sanzana acotó que “la única que podría resolver esto es la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que es el ente garante que debería solucionar el problema, que no es menor, porque cualquier accidente no puede ser solucionado por Bomberos, Carabineros o una ambulancia”.

El delegado municipal de Saltos del Laja en Los Ángeles, Mauricio Saldías, dijo a diario La Tribuna que “este problema data de muchos años acá, aunque en el último año se ha acrecentado; ya no tenemos señal de Entel, Wom, Movistar ni Claro, y en el sector urbano de Saltos del Laja algo llega, pero se cae frecuentemente”.

Por esta razón, Saldías aseveró que “todos los dirigentes de las distintas juntas de vecinos del sector están gestionando un reclamo, junto con una carta firmada por el alcalde Esteban Krause, donde la misma Municipalidad de Los Ángeles realizará otro reclamo para apoyar nuestra causa”.

URGEN POR SOLUCIONES

El delegado municipal lajino dijo que “las empresas, además, a pesar de los reclamos y cartas de los afectados, no reconocen que haya un problema en el sector, dejando a las personas que pagan por un plan de telefonía móvil mensualmente sin siquiera una compensación, pero más que esto, necesitamos que se solucione el problema en forma rápida”.

La seguridad de los vecinos del sector es otro factor que preocupa a Mauricio Saldías: “Nuestro sector tiene grandes cantidades de plantaciones de bosques de pino, por lo que en el caso de que un vecino, por ejemplo, vea que se está provocando un incendio, no tiene cómo avisar; en algunas postas a veces hay que mandar recados con personas para recordarle a los pacientes que tienen una hora al médico; en la misma delegación de Saltos del Laja se nos cae la señal, por lo que no podemos actualizar el Registro Social de Hogares, no podemos enviar un correo o revisar nuestras plataformas”.

Saldías enfatizó en el hecho de que “esto nos afecta no solamente a nosotros como delegación, sino que a toda la comunidad; en la delegación funcionamos con un sistema de radio que presenta un poco de interferencias, pero la hemos ido mejorando y estamos en proceso de instalar una antena para que esa comunicación mejore y así paliar, en parte, la respuesta frente a cualquier emergencia que hubiera”.

El seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Biobío, Jaime Aravena, aseguró que no contaba con información respecto a este problema al cierre de esta edición.