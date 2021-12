Kun Agüero le hace caso a su corazón: Anuncia su retiro del fútbol mundial

Entre lágrimas el jugador argentino Kun Agüero anunció finalmente su retiro del fútbol. La razón de aquello, es su problema cardíaco detectado hace un mes y medio.

En rueda de prensa, el astro trasandino dijo que decidió dejar el fútbol profesional por recomendación médica. ” Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana”.

Agregó que hizo todo lo posible junto a los cardiólogos para buscarle una salida, algún tratamiento, pero finalmente el único camino era dejar el fútbol.

“Creo que hice lo mejor para ayudar y gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará ahora la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere. Gracias a los hinchas”, añadió.

El Kun Agüero de 33 años, había firmado dos años de contrato con el Barcelona, pero tuvo que retirarse durante el partido frente al Alavés, el pasado 30 de octubre.