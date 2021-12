VIDEO: Alcalde enfrentó a exconcejal en un combate de MMA en Brasil

Resolveram as diferenças no braço.



O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), subiu no ringue para enfrentar o desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, em uma luta de MMA na madrugada deste domingo (12/12).

O prefeito venceu! pic.twitter.com/d64n68zrGw