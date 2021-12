Quilaco celebró sus 261 años de existencia

En el frontis de la Municipalidad se reunió la comunidad, junto a distintas autoridades comunales e integrantes del Concejo Municipal, para celebrar los 261° años de la creación de la comuna de Quilaco, en la provincia de Biobío.

En la ocasión, el Municipio precordillerano realizó un emotivo reconocimiento a varios ciudadanos que fueron un aporte al desarrollo y crecimiento de la comuna.

Distintos dirigentes fueron reconocidos, entre ellos, Javier Bustos Barriga, ex funcionario de educación, José Hernández Merino, en su condición de ex dirigente vecinal y de los adultos mayores, además de Domingo Matus Cares, ex alcalde y concejal de la comuna.

Entre los funcionarios que están pronto al retiro, fueron homenajeados, Marta Acheri Herrera, por sus años de servicio, de igual forma, Ximena Cid Navarro, Marta Escobar Cárcamo, Héctor Quezada Moraga, Heraldo Sáez Álvarez, y Alicia Viveros Sanhueza, y Rodrigo Valls Gibbs, retirado del servicio público.

En el marco de esta ceremonia del 261° del Aniversario de la Fundación de Quilaco, se premió a quienes participaron del Concurso” Una Bandera para Quilaco”, arrojando el cuarto lugar, Ricardo Marillán Sánchez, el que obtuvo un galvano de la comisión organizadora; Yenni Aguilera Jeldres ganó el tercer lugar y recibió 100.000 mil pesos; mientras que el segundo lugar se lo adjudicó Angela Mora Rivera, con un premio de 200000 mil pesos; y el primer lugar fue para Carola Cortes Cartes, quien ganó 300.000 mil pesos.

El alcalde de la comuna, Pablo Urrutia Maldonado, en nombre del Concejo Municipal, felicitó a las personas que fueron distinguidas por la Corporación Edilicia, y les agradeció “por su perseverancia y constancia, y que son un ejemplo digno a seguir, para las futuras generaciones. Deseo a todos los Quilaquinos, a toda mi gente, un mejor futuro y una mayor esperanza, en este gobierno comunal, el cual presido y donde cumplen un rol fundamental los concejales, en apoyar el trabajo y la gestión de esta administración municipal, como, asimismo, el compromiso de los funcionarios municipales, para entregar lo mejor de sí, a la población y a los habitantes del territorio”.