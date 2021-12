Por tercer año consecutivo suspenden los fuegos artificiales en Los Ángeles

La administración comunal de Los Ángeles decidió suspender el espectáculo pirotécnico, que antes de la pandemia era una tradición esperada por miles de angelinos, para celebrar la llegada del nuevo año.

El alcalde Esteban Krause señaló que “las autoridades sanitarias nos han invitado a tener ciertos distanciamientos, a tener cuidado con las variantes que hay. Por esto el Ministerio de Salud ha reforzado lo que es el tema de la trazabilidad, es decir que sepamos con quién estuvimos y dónde a objeto de evitar que esto se vaya propagando”.

El edil fue categórico en indicar que “en el caso de los fuegos artificiales nosotros no tenemos ninguna posibilidad de generar controles, de tener trazabilidad y no tenemos ninguna posibilidad de saber quién asiste a estos eventos en particular los callejeros. En ese sentido, decidimos hace algunos meses no asignar recursos a los fuegos artificiales y también sumado a lo que hemos ido haciendo es que parte de esa plata se ha ido a programas sociales, que ha contribuido a que la gente lo pase un poquito mejor”.

Ante la consulta, de que si las personas igual lanzan pirotecnia en las poblaciones el jefe comunal sostuvo que “yo creo que ahí, hay un tema de fiscalización, o sea a mí me parece que, estando prohibido, hay gente que los compra y yo siento que hay una cierta debilidad en el proceso de la fiscalización, porque los fuegos artificiales no se producen en Chile, lleguen en una importación, no sé si dará tanto para pasarlo por contrabando por barco, pero de alguna forma llegan”.

Ante este punto, Krause explicó que “son algunas casas las que lanzan fuegos artificiales, ya que no en todas los vecinos se ponen a lanzar día por medio y que los vayan cambiando, sino que son un par de casas. Por lo tanto, lo que creo yo es que hay que generar mayores penas por este delito, porque probablemente sea una multa. Entonces, la actividad tiene bajo riesgo, y hoy deberíamos pensar en castigar un poquito más porque no es el tema del sonido, sino que la señal que se da, porque está asociado al narcotráfico, la delincuencia y creo que no es bueno que tengan condenas tan bajas”.

2020 y 2019

Hay que recordar que, debido a la pandemia por coronavirus, la máxima autoridad comunal decidió suspender los tradicionales fuegos artificiales en Los Ángeles el 1 de enero del 2021.

Esto porque la capital provincial, se encontraba en cuarentena total por el aumento de casos Covid-19. La noticia la dio a conocer el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause a través de su cuenta de Facebook.

Y para el 2019 no se realizó el tradicional show pirotécnico, puesto que ese año Chile estaba viendo el movimiento social más importante del siglo XXI, en esa oportunidad el alcalde indicó que “se trataba de un presupuesto de aproximadamente 30 millones de pesos. Ese dinero ahora será destinado al área de Salud, específicamente a la instalación de un laboratorio dental en beneficio de las mujeres de la comuna”.