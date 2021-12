Krause solicita a policías fiscalizar la compra y manipulación de fuegos artificiales

La administración comunal de Los Ángeles decidió suspender por tercer año el espectáculo pirotécnico, que antes de la pandemia era una tradición esperada por miles de angelinos, para celebrar la llegada del nuevo año.

Así lo confirmó el alcalde Esteban Krause a diario La Tribuna quien señaló que “en el caso de los fuegos artificiales nosotros no tenemos ninguna posibilidad de generar controles, de tener trazabilidad y no tenemos ninguna posibilidad de saber quién asiste a estos eventos en particular los callejeros. En ese sentido, decidimos hace algunos meses no asignar recursos a los fuegos artificiales y también sumado a lo que hemos ido haciendo es que parte de esa plata se ha ido a programas sociales, que ha contribuido a que la gente lo pase un poquito mejor”.



Sin embargo, este martes a través de redes sociales el edil público que “por 3er año nuestra comuna NO tendrá show pirotécnico el 1 de enero. Solicito la máxima fiscalización a @Carabdechile y @PDI_CHILE para detener a quienes realicen compra y manipulación de fuegos artificiales de manera ilegal, algo que parece común en nuestra ciudad últimamente”.