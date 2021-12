Mulchén se compromete a juntar una tonelada de ayuda para damnificados en Castro

El pasado jueves 9 de diciembre, se desató un incendio en la comuna de Castro, el que afectó a al menos 400 personas. Para ayudar a los damnificados, varias zonas del país están organizando colectas de fondos y artículos básicos para las familias damnificadas.

En la provincia de Biobío, diversas campañas se armaron y una de ellas es “Mulchén ayuda a Castro”, que busca juntar ayuda a los chilenos que fueron damnificados por el gigantesco incendio que dejó 120 casas quemadas.

El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, comentó que “debo destacar la iniciativa de nuestros funcionarios, que en cuanto se enteraron de la tragedia se acercaron para poder organizar el acopio de la ayuda durante el fin de semana, pero sabemos que como municipalidad debemos duplicar y hasta triplicar el esfuerzo de estos voluntarios y por lo mismo vamos a organizar, además de lo hecho este fin de semana, distintos tipos de apoyo en los distintos sectores de Mulchén urbano y rural, porque no vamos a dejar solos a nuestros vecinos de Castro”.

El edil añadió que “en paralelo, me saco el sombrero por mis vecinos, por aquellos de la tercera edad y por los más humildes, que como siempre, sacan de donde no tienen para ayudar al que lo necesite. Así que desde hoy (lunes) vamos a poner más centros de acopio y en cuanto lleguemos a la tonelada de ayuda comenzamos el viaje para llevar nuestra ayuda”. Por último, esto se sumó a la iniciativa que llevó a cabo la Pastoral Caritas y Social en Los Ángeles, donde juntaron alimentos no perecibles en la misa dominical del 12 de diciembre. Además, están recibiendo aportes voluntarios en la cuenta corriente 0210332-51 del banco Scotiabank, a nombre del obispado Los Ángeles- Pastoral Social, Rut: 70438000-3