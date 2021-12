Mulchén presenta "Alta siniestralidad" para temporada de incendios forestales

Como una zona de alta siniestralidad fue catalogada la comuna de Mulchén de cara a la presente temporada de incendios forestales por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna, quienes además dieron a conocer que se ha presentado un incremento en la intencionalidad de siniestros.

El Superintendente Marcelo Troncoso, afirmó que “nuestra primera prioridad son las vidas y los bienes de las personas. La segunda es salvaguardar la flora y fauna y, en tercer lugar, todo lo que significa el cuidado del medio ambiente, específicamente la protección de los bosques nativos. Y, obviamente, Mulchén concentra un gran número de siniestros de interfaz urbano forestal, lo que nos obliga a tener una preparación muy al detalle de cada una de las acciones que vamos a realizar durante la temporada de incendios que por cierto lamentablemente este año dadas las altas temperaturas comenzó desde muy temprano”, precisó.

Junto con lo anterior, advirtió además que “lamentablemente, las lluvias caídas no han sido suficientes como para disminuir el estrés hídrico de la vegetación, con el agravante de que vamos a tener una mayor cantidad de combustible fino muerto, que hace que los incendios vayan muy rápido buscando con qué alimentarse”.

Agregó que “como Cuerpo de Bomberos hemos venido tomando todas las medidas preventivas y realizando acciones para mejorar y equipar a los voluntarios, y adquiriendo herramientas de trabajo, como lo es la adquisición de una nueva piscina de abastecimientos de 9 mil litros, líneas (mangueras) forestales de 38 mm, Kit forestales (bombas de espalda, maclau forestal, etc.), y además contamos con nuestro Material Mayor: 2 Carros Bombas 4×4 Forestales, 1 Carro Z Aljibe para abastecimiento, 1 Repetidor Digital, que nos permite mejorar y ampliar el radio de las comunicaciones), y por cierto, Voluntarios altamente capacitados en emergencias de tipo forestal, además agregar, que hoy en día contamos con una comunicación telefónica directa con CONAF., lo cual sin duda nos permite coordinar con mayor rapidez la atención de este tipo de emergencias”, expresó. En ese contexto, el Superintendente de Bomberos de Mulchén hizo un llamado a reforzar desde ya las acciones de prevención de incendios forestales, como “limpiar de vegetación y escombros, el contorno de las viviendas, no arrojar basura en las quebradas, hacer uso del fuego sólo en lugares habilitados y no realizar quemas de desechos agrícolas y forestales sin el comprobante de aviso que otorga la Corporación forestal CONAF. Además como Bomberos, hacemos un llamado a los papás a vigilar lo que hacen sus hijos o niños del sector a no manipular elementos acelerantes y/o portadores de fuego, llámese: fósforos, encendedores, etc. que por “entretención o juego de niños”, vayan a originar un incendio”, finalizó.