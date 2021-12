Los Ángeles a la baja en los contagios de Covid-19

En un nuevo balance diario entregado por la Seremi de Salud, se informó que en la provincia de Biobío hay 55 casos nuevos, 42.416 acumulados y 402 activos de Covid-19.

En las últimas 24 horas, Los Ángeles registró 35 casos nuevos, con lo que el total de acumulados alcanzó los 23.041 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos en la capital provincial llegaron a los 236.

En el desglose por provincia: Santa Bárbara sumó ocho casos nuevos y 37 activos; Mulchén con seis casos nuevos y 56; Yumbel con tres casos nuevos y diez activos; Tucapel con dos casos nuevos y siete activos; Laja con un caso y 17 activos.

La encargada de Salud Pública en la región, Cecilia Soto señaló que “se observa una disminución en la comuna de los Ángeles, por ejemplo el 27 de noviembre cuando pasó a fase dos teníamos, 357 activos y este viernes tenemos 236 activos, también ha habido un comportamiento de disminución y uno lo observa cuando ve la curva epidémica”.

Soto agregó que “también es importante señalar que “hay brotes laborales, familiares y comunitarios, pero de todos los contagios me voy a centrar en los brotes laborales que se han acumulado bastantes casos, pero algunos brotes donde han registrado 21 casos ya hemos tenido un poquito más masivo. Es importante decir que vamos a la baja, pero esto no significa que hay que relajarse, es necesario mantener las medidas siempre tanto al interior del domicilio con quién nos reunimos como en lugares de trabajo y también cuando estamos realizando las compras navideñas que esos periodos de nosotros también tenemos que reforzar fuertemente y por supuesto cumplir con el calendario de vacunas”.

La profesional de la Seremi de Salud en relación a las fiestas de fin de año explicó que “en todo evento masivo si no se cumple con las medidas de prevención tienen un riesgo, no por el evento tal, sino que por el comportamiento de las personas a no respetar ciertas medidas, como aforos, ventilación y el uso de mascarilla”.

Por último, la Autoridad Sanitaria sostuvo que “en el caso de al interior de un domicilio como comunidad si te reúnes, es importante que siempre tenemos que preferir algunas cosas; si es una actividad, debo hacerlo afuera al aire libre, también tener claridad de cuántos asisten a estos eventos o esta reunión familiar, pero también hay un dato que no lo puedo dejar de decir y es que nosotros tenemos que el 85% de los casos activos no tienen dosis refuerzos, por lo cual, es súper importante cumplir con las recomendaciones que realiza el ministerio, ya sea en la medida de prevención como también una de control”.