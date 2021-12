Experto entrega recomendaciones para la salud en tiempos de altas temperaturas

La región del Biobío ha presenciado cómo las temperaturas se encuentran en una constante alza debido a diversos cambios climáticos, como, por ejemplo, la reciente ola de calor registrada durante el último fin de semana que dejó más que azareados a algunos angelinos.

A raíz de esto el galeno Jury Hernández, jefe de la Unidad de Pediatría del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, entregó cruciales recomendaciones para evitar sufrir con los peligros asociados a las altas temperaturas propias de la época estival.

“En general, debemos ir acostumbrándonos a este tipo de veranos. Sin embargo, hay que tener en consideración que temperaturas muy altas van a producir un riesgo de golpe de calor en los niños”, comenzó explicando el profesional.

Con respecto a quiénes son los más expuestos a los efectos adversos de estas elevadas temperaturas, el doctor afirmó que “los niños que más riesgos tienen son los lactantes y los preescolares, especialmente, los menores de un año y los menores de cuatro años. En el caso de los lactantes, dependen mucho de la ingesta de líquido y de agua por parte de su madre o cuidadora”.

LAS RECOMENDACIONES

El especialista recalcó, en primer lugar, que “es sumamente importante no salir y no exponerse a las horas de mayor calor, es decir, entre las 11:00 AM y las 16:00 PM. En el caso de los adolescentes y jóvenes, evitar practicar deporte en esos horarios, porque obviamente la pérdida de agua, de electrolitos que va sucediendo, puede generar trastornos hidroelectrolíticos y trastornos que te pueden llevar a síntomas no deseados como náuseas, mareos, dolor de cabeza, sensación febril y taquicardia”.

En el caso particular de los lactantes “es importante recalcar que la lactancia provee todos los electrolitos, es decir, el agua que necesita, por lo tanto, no es necesario darles agua a esos niños sino, más bien, una buena alimentación y una buena lactancia. Si está con biberón se vuelve crucial aprovechar la leche, porque la leche tiene fundamentalmente agua”.

Asimismo, dejó en claro que para los niños y niñas que ya consumen alimentos sólidos, se les puede incorporar líquidos y frutas frescas en su dieta diaria, ayudando a que tengan una buena hidratación en los días más calurosos.

Por otra parte, el cuidado de la piel es otro factor a considerar en estos días. “La protección solar es fundamental desde los 6 meses en adelante, con factores altos para los niños, pero lo más importante es no exponerse al sol en forma directa, independiente del uso del protector”, señaló el experto.

“Además es necesario privilegiar las ropas claras y livianas, pero que protegen las extremidades o las zonas más expuestas. También el uso de sombrilla, gorro y lentes de protección solar es fundamental para evitar cualquier tipo de daño en los niños”, añadió.

En otro punto de la conversación, el jefe de la Unidad de Pediatría hizo hincapié en una situación que, lamentablemente, se ha visto en algunos lugares de la comuna.

“Algo sumamente importante es nunca dejar a los niños en un auto encerrados por algunos minutos para hacer un trámite. Ha habido casos en que los dejan en el auto al ver que está nublado sin considerar que la temperatura está alta”, expresó.

“Es necesario recordar que ya con temperaturas de 25 grados y 10 minutos de encierro un niño o un lactante puede deshidratarse y caer en una condición de shock producido por el golpe de calor”, agregó.

Por último, el doctor llamó a estar atentos a cualquier señal de deshidratación en los lactantes las cuales son llanto sin lágrimas, mucosas secas, piel menos turgente, disminución del débito urinario y aumento de las temperaturas. Por lo mismo, las recomendaciones están para evitar cualquier tipo de daño a la salud en estos tiempos que se avecinan.