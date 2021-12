Estudio da cuenta del daño que los insecticidas causan a las abejas

Una investigación publicada el 22 de noviembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha dado cuenta que las abejas azules del huerto, ubicadas en Estados Unidos, son extremadamente vulnerables a una clase de pesticidas llamados neonicotinoides o neónicos.

Según National Geographic “los descendientes de abejas capturadas en la naturaleza, expuestas a pequeñas cantidades de imidacloprid cuando eran larvas — a partir de polen y néctar contaminados que les daban sus madres — registraron un 20 por ciento menos de crías que las abejas azules del huerto no expuestas al insecticida. Algunas de las abejas estuvieron expuestas al pesticida más de una vez a lo largo de su vida y cada exposición redujo aún más su fertilidad”.

Por su parte, Clara Stuligross, quien participó del estudio, afirmó que “los efectos son acumulativos. No se puede considerar que solo una exposición haya causado este efecto”.

Por último, se señala que tanto las abejas melíferas como las abejas autóctonas están amenazadas por diversos factores como el calentamiento global, el cambio climático, los parásitos, los patógenos, la pérdida de diversidad vegetal, entre otros. Según el sitio especializado de ciencia “un estudio reciente” da cuenta que “una cuarta parte de las especies de abejas conocidas no se han visto desde la década de 1990”, lo que acentúa una inminente problemática.