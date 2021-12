Jonathan Suazo: “Tenía muchas ganas de quedarme en Deportes Iberia"

Acabado el campeonato de la Segunda División Profesional, comienza la evaluación, tanto de cuerpos técnicos como de jugadores, quien merece continuar, o las ofertas que no se hacen esperar para aquel jugador que tuvo una destacada participación en un determinado club.

En el caso de Deportes Iberia, la calificación de un número importante de jugadores estuvo sobre la media, algunos rozando el título de jugador inamovible o intransferible, aunque en el caso de esta División, los contratos son solo de un año, lo que ese rótulo de intransferible, resulta solo una quimera.

En Iberia, hay varios jugadores que resultaron piezas fundamentales en el rendimiento del equipo, es el caso, entre otros de Gabriel Castillo (24 años), Camilo Pontoni (26 años), Diego Bravo (25 años), Benjamín Inostroza (24 años), Diego Zambrano (23 años) o Jonathan Suazo (32 años).

Este último, oriundo de Cabrero, en conversación con La Tribuna hizo su análisis de lo que fue la campaña de la Azulgrana y de su participación en el plantel. “Estuvimos cerca, pero nos faltó la puntada final, fue un campeonato donde a pesar de los inconvenientes, como el no tener un lugar fijo donde hacer de local, las largas distancias que debimos recorrer y algunos casos de Coronavirus que afectaron al plantel, supimos reponernos y mantener una necesaria regularidad, pero lamentablemente no fue suficiente”.

“TENGO MUCHAS GANAS DE SEGUIR”

Jonathan Suazo, lateral derecho, no se guardó nada a la hora de manifestar su desazón por no sentir el apoyo del cuerpo técnico a la hora de querer su continuidad. “En la reunión que tuvimos, aparte de darme las gracias por mi trabajo, no me hicieron sentir que mi continuidad fuera una prioridad, es lamentable pero esto es así”.

Suazo agregó que en el diálogo con Eduardo Lobos y Sebastián González esperaba más que un agradecimiento por su rendimiento, esperaba una señal de que, estaba en los planes para continuar en la próxima temporada, “Esperaba que tras las palabras del técnico que, recalcaba en que yo había sido el mejor lateral del equipo y de la división, surgiera una señal de que yo estaba en los planes para el próximo año, sin embargo solo se quedó en esas palabras”.

Explicó que por la identificación del club, de la insignia y del apoyo de la hinchada, su deseo es continuar en Iberia, además la cercanía con mi familia, era otro aliciente, dijo, para seguir, “aún más por el buen rendimiento que tuve en el equipo”.

“NO ERA LA FORMA”

Dentro de las declaraciones que formuló Suazo a “Tribuna Deportiva”, abordó continuamente su sentir y que esa no era la forma en que él pensaba que terminaría su relación con el club. “Es una pena que el sacrificio y constancia en pos de los colores, no se haya tomado en cuenta a la hora de resolver mi situación”.

Es un hecho que me duele mucho, pues yo quería continuar, dijo. “Mínimo era que, el técnico, dada las positivas evaluaciones que tenía de mi rendimiento, era que me señalara las ganas que ellos tenían de que yo continuara”.

Por otro lado descartó que las diferencias que hubo en su momento con Eduardo Lobos fuera el gatillante de su actual situación.

GASTAR UN CUPO EN UN LATERAL NO ESTA EN SUS PLANES

Otro de los aspectos que dejó en claro el “Coloro”, es que él no estaba en los planes de Lobos, es lo que le señaló en dicha reunión, gastar un cupo en un lateral no estaba en los planes del técnico. “Cuando me dijo aquello, me quedó claro que todas mis expectativas se habían ido al suelo”.

AGRADECIMIENTOS A LOS HINCHAS

Aprovechando la entrevista, el “coloro”, envió sus saludos y agradecimientos a toda la hinchada azulgrana, por el gran apoyo al club y hacia su persona. “Solo quiero agradecer a todos los hinchas por el gran respaldo a mí y a mis compañeros y sigan apoyando a esta linda institución”.

Finalmente el cabrerino, dijo a La Tribuna que espera que su situación pueda revertirse y vestir nuevamente los colores de Deportes Iberia para el 2022.