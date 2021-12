Wilson País, de Microsoft en “Visión de Líderes”: "El gran desafío de América Latina es masificar el uso de tecnología en las pymes"

Respecto a las condiciones para el desarrollo de pymes, existe una brecha entre la realidad europea y la latinoamericana.

En un nuevo capítulo de “Visión de Líderes” de Itaú, Wilson País, director de Empresas y Ecosistemas Digitales de Microsoft Latinoamérica, explicó cómo las grandes compañías se están relacionando con startups y fintechs, de manera que puedan generar un valor en conjunto.

El ex CTO de Microsoft Chile comentó que, desde hace varios años, la gigante tecnológica viene trabajando con instituciones como Startup Chile, Corfo y ProChile, entre otras, en temas de innovación y apoyo a emprendedores, para generar soluciones más inclusivas. “Participamos en muchas actividades tipo hackathon o procesos de innovación abierta con nuestros grandes clientes, grandes empresas de todo el mundo y grandes instituciones, como lo hicimos con la Teletón hace unos días”, dijo.

“Como gran proveedor de tecnología a nivel global, nosotros buscamos innovación que nos permita complementar nuestra propuesta tecnológica hacia el mercado. En Microsoft, creamos plataformas para que otros desarrollen soluciones. Cuando vamos a un gran cliente, como Itaú, a ofrecer nuestros productos, Microsoft busca socios nuevos que vengan con innovación y creatividad para complementar esa propuesta de negocios”, señaló País respecto a la relación de la gigante tecnológica con las startups.

Respecto a las condiciones para el desarrollo de pymes, tanto en Chile como en Latinoamérica, Wilson País cree que existe una brecha entre la realidad europea y la latinoamericana. “Las pymes son la clave para tener un país saludable, no solo para Latinoamérica, sino que para todos los países. Si comparamos la diferencia entre una pyme europea y una latinoamericana, no hay diferencia en la materia gris, en la inteligencia, pero no son comparables las herramientas que tiene cada una. Por ejemplo, en Alemania son pymes altamente tecnológicas, han adoptado la tecnología en forma nativa para crear nuevos modelos de negocio, independiente de su rubro. El gran desafío de América Latina es masificar el uso de tecnología en las pymes y entregarles herramientas para que puedan y sepan usarlas”, puntualizó.

Startups “en el radar”

Finalmente, el ejecutivo entregó sus consejos a los emprendedores que buscan asociarse con las grandes compañías. “Lo primero es conocer bien su industria para ver dónde estoy creando valor y concentrarse en eso. También, estudiar las falencias de las grandes empresas, buscar esos espacios y explotarlos. Y finalmente buscar la empresa correcta para asociarse, a nivel geográfico, de capacidades complementarias o a nivel de estrategia, con una empresa que sabemos quiere ir en una dirección, pero le falta una solución que uno como pyme le puede entregar”, concluyó.

Conocimiento tecnológico para todos

Uno de los programas que ha impulsado la empresa tecnológica es Microsoft Imagine Academy, proyecto educativo diseñado para que centros educacionales formen a sus alumnos en tecnología Microsoft, adquiriendo competencias en el campo de la informática, infraestructura TI y ciencia de datos.

“Como empresa, sabemos que la tecnología puede ser mal usada para separar a la sociedad y no para unirla, al tener un grupo que sabe usar y tiene acceso a tecnologías, y otro que no. Por eso, trabajamos con instituciones públicas y privadas para que las personas puedan tener acceso y enseñarles a utilizarla”, cerró Wilson País, director de Empresas y Ecosistemas Digitales de Microsoft Latinoamérica.