Denuncian a conductor de transporte público por tener documentación falsa

En el marco de un operativo de fiscalización que se está llevando a cabo en los servicios de transporte público Lota – Concepción y Arauco – Concepción a causa de las denuncias de usuarios, conductores, empresarios y propietarios sobre falta de transporte público e irregularidades; el equipo del Programa Nacional de Fiscalización Biobío se encontró con una situación de gravedad.

El Seremi de Transportes del Biobío, Jaime Aravena Selman explicó que “mientras se realizaba el control a un bus –aparentemente- de empresa Los Alces, el equipo se percata que la máquina corresponde a un servicio cancelado temporal urbano de Temuco, que está trabajando en la locomoción colectiva rural Lota-Concepción, primera falta. Pero, además, y es lo que nos parece más grave, se encuentra con toda la documentación falsificada del bus y del conductor. Revisión Técnica, Emisión Gases, Permiso de Circulación y licencia de conducir”.

Estas irregularidades hicieron que el conductor, quien además es el propietario de la máquina, fuera retenido por parte de los fiscalizadores a la espera de la llegada de Carabineros. Sin embargo, los uniformados no llegaron en el plazo de una hora y el conductor huyó del lugar. “Como Ministerio lo que nos corresponde es derivar a la Fiscalía para la querella correspondiente porque nos parece de la más alta gravedad lo ocurrido”, indicó.

La autoridad regional agregó que “no sabemos si este es el único caso o si existen más por lo que seguiremos fortaleciendo la fiscalización en estos servicios, porque si existen más casos queremos pesquisarlos todos y sacarlos definitivamente de circulación porque este tipo de cosas no debe ocurrir. Esperamos que sea un caso aislado y que no sea una constante en este servicio. El foco de nuestro Ministerio siempre serán los usuarios, que cuenten con un servicio con todas las normativas que corresponden, pero además que entregue la seguridad y el respaldo de esta normativa en el caso de producirse un siniestro. No queremos ni pensar en lo que pueda ocurrir, si esta máquina protagoniza algún accidente, estando en las condiciones de documentación en la que se encuentra”.