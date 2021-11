Eduardo Lobos: “Al momento no tengo nada definido para seguir”

Eduardo Lobos, se refirió a su futuro tras declaraciones que formuló al medio oficial del club, indicando que hasta el momento no hay nada definido en relación a su continuidad. “Están las intenciones, las conversaciones pero hasta el momento no hay nada definido, esperamos seguir conversando en la semana”.

Al final de la temporada, si bien no se alcanzó para ascender, los números para Lobos son decidores.

La Azulgrana no logró el propósito final, pero los números resultan favorables para el técnico, quien en la presente temporada, ganó 12 partidos, Empató 4 y perdió 6, de un total de 22 encuentros.

De las seis derrotas, solo una fue de visita (Valdivia 2 a 0), aunque Iberia jugó gran parte del campeonato fuera de la ciudad.

“Hoy no les puedo indicar que jugador sigue o no, pero sí tengo sumamente claro que, de seguir al frente del plantel, será difícil conformar un plantel, no por dinero, sino porque las normas exigidas para la Segunda para el próximo año, se ajustarán, es decir será sub24”, precisó Lobos.

En cuanto al triunfo, indicó que era tremendamente importante terminar ganando para reivindicarse de las dos derrotas consecutivas que tuvieron, “me siento orgulloso de liderar a este tremendo grupo de personas, pues no fue fácil durante dos o tres semanas, mantenerlos motivados para jugar estos tres últimos partidos”.