ANP lamentó acusación de Fake News por parte del alcalde de Valparaíso Jorge Sharp

La Asociación Nacional de la Prensa, entidad gremial que reúne a los diarios, periódicos y revistas de Chile, emitió una declaración pública lamentando la calificación de fake news del alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, en las que acusa a uno de los medios asociados de difundir noticias falsas en relación con expresiones vertidas por la autoridad en entrevista con un medio extranjero.

El documento indicó que “como entidad gremial hemos mantenido una preocupación sobre la lucha contra la desinformación, y hemos defendido el rol del periodismo como el mejor antídoto para impedir la contaminación del debate político por información fabricada y falsa. Consecuente con ello, defendemos la libertad editorial y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y comprobable”.

Manifestaron que “utilizar el término fake news, como una cortina para descalificar la información, que no les favorece, o negar opiniones dichas públicamente en medios extranjeros, sin señalar lo que es o no la noticia falsa, lo convierte en un creador de ellas, generando, como ha sucedido en este caso, violentos comentarios en redes sociales. Es conocida la estrategia utilizada por figuras públicas en todo el mundo para calificar como fake news aquella información periodística que, cumpliendo con los estándares éticos, no satisface a su imagen política”.

Por último, la Asociación añadió que mantiene “el compromiso de responsabilidad social de nuestros medios, que en el marco de la Federación de Medios hemos desarrollado por más de treinta años en el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, el que actúa con total independencia. Los canales para hacer llegar cualquier denuncia sobre la eventual falta ética de cualquier medio asociado a la ANP están abiertos y disponibles para cualquier lector, incluido el mencionado alcalde.