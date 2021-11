Gobernador regional pidió a convencionales una Constitución que “no deje afuera a nadie”

Cuatro días de sesión, el funcionamiento de siete comisiones, actividades oficiales en 16 comunas y más de noventa audiencias realizadas. Esos fueron algunos números del trabajo concretado por la Convención Constitucional en la Región del Biobío.

La jornada de clausura estuvo centrada en la presentación de los informes de sesiones y cabildos ciudadanos realizados por las siete comisiones del órgano constituyente. Tras ello, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, realizó un discurso, en el que abordó diversos temas, valorando la posibilidad de que las autoridades conocieran la realidad de la región.

“Me quedo con que hemos podido hacer una presentación bastante completa de lo que son las experiencias y realidades que vive esta región. El día de la inauguración, pudimos observar a la doctora Verónica Delgado en una presentación maciza, brillante, donde nos planteaba los problemas del agua. Escuchamos a un joven dirigente de Trapa-Trapa sobre el problema del pueblo pehuenche y también cómo Solange Echepare nos planteaba otra posición. Esa es una realidad presente en la Región del Biobío y ambas debemos resolverlas”, dijo.

Respecto a este tema, añadió que “si no nos preocupamos de entender de que aquí somos muchas naciones en este territorio y no lo reconocemos, vamos a seguir generando inestabilidad, dolor y sufrimiento, y no puede ser echando a la gente que ha vivido por generaciones en ese sector”.

Sobre su participación en la comisión de Sistema Político (Talcahuano) y en la de Forma de Estado (Los Ángeles), Díaz comentó que sus intervenciones se basaron en un tema que definió como crucial. “Estamos convencidos que, si no hay descentralización en el país y dentro de las regiones, no nos va a ir bien. Vamos a hacer un intento hermoso, romántico, pero ineficaz”, criticó.

Sobre el trabajo de los convencionales constituyentes, el Gobernador manifestó su total respaldo. “Quiero que sepan que cuando intentamos acercarnos a ustedes, a su mesa directiva, poniéndonos al servicio para que pudieran asistir a la región, lo hicimos desde la firme esperanza democrática que podríamos ayudar al proceso de diálogo con el país”.

“No podemos fracasar en este intento. No tenemos derecho a defraudar a nuestra ciudadanía y no podemos volver al estado anterior a la elección y constitución de ustedes. Con toda la humildad del mundo, les suplico los mayores esfuerzos para construir una Constitución donde nadie se sienta fuera de ella”, concluyó.