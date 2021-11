Los Ángeles comenzó la Fase dos con más de 370 casos activos de Covid-19

Se han estado efectuando operativos de fiscalización, pero principalmente educación a los locatarios y comerciantes, reforzando temas tan básicos como; tener su pase de movilidad actualizado, uso permanente y recambio de mascarilla, entre otros.

En un nuevo balance diario entregado por la Seremi de Salud, se informó que en la provincia de Biobío presentó 94 casos nuevos, 41.426 acumulados y 482 activos de Covid-19

En las últimas 24 horas, Los Ángeles registró 63 casos nuevos, con lo que el total de acumulados alcanzó los 22.429 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos en la capital provincial llegaron a los 378.

En el desglose por provincia: Cabrero con ocho casos nuevos y 22 activos; Santa Bárbara con siete y 14 activos; Mulchén con seis casos nuevos y 30 activos; Negrete con cuatro y diez activos; Yumbel con dos casos nuevos y 15 activos; Laja, Nacimiento, Quilleco y Quilaco con un caso nuevo.

Además, este jueves recién pasado el Ministerio de Salud anunció el retroceso a Fase 2 de la comuna de Los Ángeles, algo que no causó gran sorpresa, dado el incremento permanente de casos, pero que sí generó una serie de inquietudes entre comerciantes y la comunidad, dado que desde la modificación del Paso a Paso, ninguna comuna de la provincia de Biobío había estado en Fase de Transición en esta estrategia sanitaria.

Daniela Sandoval, encargada provincial de Salud Pública de la Seremi de Salud, explicó que “Los Ángeles, presenta un crecimiento de casos de un 40% a una semana y de un 358% a un mes, es decir en 30 días se han cuadruplicado los casos activos de COVID-19, siendo la comuna de la región del Biobío con la mayor cantidad de casos asociados a la variante Delta, esto sumado a que su tasa de activos más probables alcanza a los 200 casos por 100.000 habitantes, el factor de propagación del virus lleva más de un mes sobre 1, y la positividad de la última semana fue de un 6,6%, hace que el ministerio tomará la decisión de retroceder en el Paso a Paso a la comuna.”

Por su parte, la encargada de Acción Sanitaria de la Delegación Provincial Biobío, Mirna Gutierrez, señaló “algo que nos preguntaban mucho, es si los fines de semana, se podía trabajar o salir, ante eso es importante aclarar que esta Fase 2 no hace diferencia entre días hábiles y fines de semana, y que no involucra restricciones de movimiento de las personas, solo regula cuántas personas pueden estar en un mismo lugar, de acuerdo a qué tipo de lugar se trata, y qué actividad se realiza, estos cambios de aforo, son dependiendo la actividad, lo cual repercute fuertemente en la realización propia de eventos de fin de año, como matrimonios, bautizos, licenciaturas y paseos de cursos, todas actividades con interacción, que solo se pueden realizar en espacios abiertos, con pase de movilidad y no más de 20 personas.

La representante de la autoridad sanitaria agregó “hacemos un llamado a la comunidad a tener especial cuidado y resguardo de las medidas de prevención, en lugares con alta afluencia de público, como lo son las ferias y mercados, En ese sentido recomendamos el permanente uso de mascarilla, el respeto a las señaléticas y demarcaciones, el preferir espacios donde no haya aglomeración de personas, además de la no manipulación de productos que estén a la venta, optando siempre tener un alcohol gel y mascarilla de repuesto al salir de casa.”

Junto con ello hemos estado efectuando operativos de fiscalización, pero principalmente educación a los locatarios y comerciantes, reforzando temas tan básicos como; tener su pase de movilidad actualizado, uso permanente y recambio de mascarilla, comer sólo en lugares habilitados y seguros, evitar interacción con otros locatarios sin mascarilla especialmente al almuerzo, y estar realizando un constante lavado de manos y desinfección de espacios comunes”, finalizó Gutiérrez.

HOSPITALIZADOS

El Servicio de Salud Biobío dio a conocer un nuevo reporte de la situación de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en la provincia de Biobío: “Tenemos 43 pacientes hospitalizados en nuestra red asistencial”.

Además, se indicó que, del total de pacientes, 27 se encuentran hospitalizados en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, 25 están en la Unidad de Paciente Crítico COVID, 13 de ellos conectados a ventilación mecánica y pacientes en servicio de medicina.

En tanto, en los hospitales de la familia y la comunidad tenemos la siguiente cifra de pacientes hospitalizados: Mulchén, con ocho pacientes; Santa Bárbara, con dos; Huepil y Yumbel, con uno enfermo. En el caso de la Clínica Los Andes, permanecen cuatro personas, de ellos dos pacientes en UCI conectado a ventilador mecánico, uno en UTI y uno en Medicina.