Joyero angelino resulta con trauma ocular tras asalto a mano armada en pleno centro

José Poblete y Fresia Torres por más de 20 años se han dedicado a reparar joyas en su local ubicado en instalaciones de la Sociedad Patriótica 21 de Mayo, en calle Valdivia entre Tucapel y Rengo, en pleno centro de Los Ángeles.

El lunes último se preparaban para cerrar el local cerca de las 21:00 horas, siendo violentamente abordados por tres desconocidos que, a rostro descubierto y premunidos de un arma de fuego, les robaron dinero en efectivo y joyas, con un avalúo estimado en los $80 millones. “En ese momento estábamos juntos como a las 9 de la noche. Estábamos en el taller y ya por cerrar, cuando en eso llegan tres hombres que entraron y dijeron éste es un asalto, uno grande y maceteado saca una pistola y nos apunta” describe Fresia Torres respecto del violento asalto a mano armada ocurrido la noche del lunes último.

El matrimonio Poblete Torres que es ampliamente conocido en Los Ángeles por su trayectoria en el rubro, en tres oportunidades ha sido blanco del actuar de delincuentespero sin duda, este es el hecho más violento en comparación a las situaciones vividas los años 2015 y 2016.

FRESIA TORRES ESPINOZA: “GRITABAN MÁTENLOS, MÁTENLOS”

La esposa del joyero, José Poblete relató que temieron por su vida porque los asaltantes actuaban con extrema violencia, “uno de ellos, sacó una pistola y me empezó a pegar. Me tiró hacia la vitrina (…) Mi viejo estaba detrás de la vitrina y el asaltante me pegó en la cabeza con la empuñadura de la pistola y me pateó (…) Gritaban mátenlos, mátenlosy empezaron a pegarle a mi esposo que les pedía que yanada más”.

Agregó que en un principio no tenía claridad respecto del estado de salud de su esposo, “cuando lo vi estaba todo ensangrentado. Salí a la calle a pedir ayuda y llamé a laAmbulancia y a Carabineros”. Agregó que en medio de la desesperación recibieron la ayuda de dos jóvenes que respondieron a los gritos de auxilio, facilitando un vehículo para el inmediato traslado al Servicio de Urgencia del hospital. “No conozco a las niñas que nos ayudaron pero les agradezco porque reaccionaron de inmediato y nos llevaron al hospital” menciona Fresia Torres, a horas de visitar a su esposo que sigue internado en observación en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz.

Relató además que su esposo vivió horas complicadas, “mi esposo no está bien porque perdió su ojito. Está con drenaje. Su ojo ya no sirve, lo perdió totalmente donde lo golpearon (…) Iban directo a matarnos con una pistola. Con esa arma me empezaron a pegar porque forcejeé con mi viejo. Lo único que nos salvó fue el gas pimienta que saqué de un mueble. Ahí salieron escapando y pedí socorro. Grité lo más fuerte que pude”.

DINERO Y JOYAS

Los desconocidos huyeron con $80 millones aproximadamente, considerando el avalúo de las joyas de clientes y que estaban para reparaciones y el dinero el efectivo, que el día anterior el matrimonio no alcanzó a depositar. “Lo único que pido es que los encuentren y los condenen. Lo que perdió mi viejo, su vista, nadie se la va a recuperar”.

La mujer acotó “nos robaron los ahorros (…) Nos atacaron dentro de la joyería y desde ese día que no he podido dormir tranquila (…) Tengo pesadillas y los vuelvo a ver golpeando a mi viejo, que recibió también golpes en las piernas” sumando a ello las complicaciones que enfrenta producto de una displasia de cadera.

El matrimonio Poblete Torres se proyecta a futuro, enfrentado una nueva etapa, “mi esposo fue llevado a pabellón y recién después de tres meses podría ser sometido a una nueva intervención, a la espera de que cicatrice el área ocular” manifiesta Fresia Torres, quien duda del retorno al local. “Yo lo que quiero es vivir más años con mi esposo porque él es toda mi vida”.