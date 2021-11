El impacto de los nuevos pasos peatonales en el comercio angelino

Tendrán que cerrar sus negocios si se mantiene esta medida, debido a las restricciones para entregar o recibir productos que necesitan para mantener la actividad.

Voceros de la Cámara de Comercio de Los Ángeles y de la Vega Techada dicen que el ensanchamiento vial del centro ha impactado negativamente al comercio de la ciudad, al impedir que los clientes puedan llegar cómodamente a los distintos puntos de compra, así como abastecer a los locales con facilidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Miguel Pezoa, dijo a diario La Tribuna que “en una reunión de directorio acordamos pedirle a la municipalidad de Los Ángeles los informes técnicos que avalan la eliminación de vías vehiculares y estacionamientos para privilegiar a los peatones, lo que estranguló las calles y hace imposible el correcto tránsito por el centro de la ciudad”.

Según Pezoa, en conversaciones con distintos comerciantes que se han visto afectados por el cambio vial, “muchos nos han dicho que tendrán que cerrar porque tienen que estar permanentemente reponiendo mercadería para su establecimiento, pero no cuentan con el aparcamiento o el espacio para la carga y descarga de dichos artículos”.

UNA DECISIÓN SIN CONSULTA

El vocero de la Cámara de Comercio de Los Ángeles dijo a diario La Tribuna que “muchos de nuestros socios nos han reclamado ya que no han podido funcionar bien”. Miguel Pezoa agregó que “el estudio debe tener algún sesgo, por lo que nosotros queremos saber, como Cámara de Comercio qué es lo que gatilló el que se tomara una decisión de esta naturaleza, con la que –definitivamente- no estamos de acuerdo”.

Pezoa manifestó además que “inicialmente pensamos que la modificación era una delimitación de los estacionamientos, para organizar el tránsito y mejorar el problema de la congestión vehicular, pero el mismo día que se tomó esta iniciativa supimos que estos eran pasos peatonales, instalados sin consultarle previamente al comercio”.

El vocero del sector comercial angelino, dijo que el impacto de este angostamiento de las veredas “ha llevado a algunos negocios incluso a tener que cerrar, porque no pueden entregar ni abastecerse de productos, porque aparte tienen restricciones para que un vehículo se meta a hacer entregas, y las calles de Los Ángeles no son cómodas, además, como para que un camión con mercancía pueda pasar con facilidad a entregar mercadería, tendrían que ser muy buenos conductores”.

VEGA TECHADA: “LA MEDIDA NO SE JUSTIFICA”

Este tipo de medidas son, según Miguel Pezoa, “para ciudades como las que se podrían ver en Europa, donde la gente no es tan acelerada y las urbes son más grandes, pero nuestra ciudad es chica, y estamos castigando al comercio y a las personas, porque hoy, si alguien quiere hacer un trámite, hoy hay que dejar el vehículo por lo menos a una o dos cuadras de la ciudad, solamente queda la opción de los estacionamientos pagados y el mismo alcalde fue el que tomó la decisión de no construir los estacionamientos subterráneos que se iban a hacer en la Plaza de Armas y el que llegó a un acuerdo con los parquímetros para que esto no se concretara”.

También el presidente de la Cámara de Comercio del sector de la Vega Techada manifestó que “al menos por calle Costanera no se justifica tener un paso peatonal, porque la vereda ya es ancha, y en el centro se debería dejar más anchas las calles, pero nunca se nos consultó a los gremios sobre estas medidas”.

Pezoa reconoció, sin embargo, que “en nuestro sector sí nos conviene darle prioridad a los peatones, pero en otros sectores del centro los comerciantes no pueden descargar su mercadería y dependen de esto como actividad económica”.

AUMENTÓ LA CONGESTIÓN VEHICULAR

El presidente de la Cámara de Comercio del sector de la Vega Techada, Manuel García, sostuvo además que “el ensanchamiento de las calles ha sido innecesario, al menos en el sector de la Vega, en el caso del centro, ningún dirigente fue consultado respecto a esta medida”.

García dijo que “en nuestro sector sí tenemos que darle preferencia a los peatones, pero más hacia el centro de la ciudad hay descarga de mercaderías, que hoy no se pueden hacer durante el día, lo que arriesga a los dueños de los locales a estar expuestos a robos”.

El vocero de la Cámara de Comercio de sector Vega Techada dijo que “se debería trabajar con nuevas vías para descongestionar el centro, porque las personas no pueden llegar cómodamente a los locales comerciales, el problema en este caso fue que nadie fue consultado por el municipio antes de realizar esta medida, y cómo comerciantes de la Vega Techada consideramos que esta modificación no es necesaria en nuestro sector, y estas nuevas veredas se prestan solamente para que se instalen comerciantes y gente en situación de calle”.