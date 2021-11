Alcaldes de Biobío analizan implementar venta de gas más barato

Este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que, tras reiteradas solicitudes de distintos alcaldes de Chile, iniciará un estudio para ver la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en el país.

En el comunicado se indicó que frente a las reiteradas solicitudes que han realizado en los últimos días distintos alcaldes del país, ENAP informa que ha recogido dichos planteamientos y anuncia que está en proceso de estudio para ver la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en el país, que se sumarían a los ya existentes en Linares y San Fernando.

Junto con ello se encuentra dimensionando cuál podría ser la eventual demanda que pudiera existir de GLP. ENAP es una empresa de infraestructura crítica, estatal, y está disponible a estudiar cualquier proyecto que vaya en beneficio de todos los chilenos.

Todo esto comenzó cuando la municipalidad de Chiguayante selló el ingreso de su solicitud a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para ser reconocida como distribuidora de gas minorista. Con esto, la casa edilicia venderá gas a un precio que desde la autoridad describieron como justo para sus residentes, consiguiendo la mitad del costo en comparación a los valores del mercado.

Cabe señalar que después de estos anuncios diferentes municipios del país están analizando llevar a cabo esta iniciativa en sus comunas. En el caso de Los Ángeles, Esteban Krause comentó que “el edil de Chiguayante invitó a un grupo de alcaldes a que pudiésemos conocer en detalle cuál es la fórmula, la estrategia que permite que los municipios podamos meternos en el negocio del gas. Estamos dispuestos a estudiar esta alternativa, tenemos que revisar cuál es el real impacto que esto puede tener en la comunidad. Nosotros somos una comuna muy grande y claro a lo mejor Chiguayante es una comuna más pequeña que puede responder de mejor forma con menores recursos. Pero eso lo vamos a ver el día viernes”.

La máxima autoridad en Los Ángeles explicó que “lo que me llama la atención, quiero poner un punto ahí, es que estamos una vez más los municipios abordando temas que no se abordan a nivel central o como una política pública en general. Estuvimos en el tema de la farmacia comunitaria tratando de bajar los precios a las cadenas de farmacias, haciendo un esfuerzo importante del punto de vista económico y administrativo para poder lograr que nuestros vecinas y vecinos puedan tener un mejor precio en su medicamento y hoy estamos preocupados del tema de los valores del gas del combustible”.

En ese sentido Krause sostuvo que “creo que cada día nos estamos haciendo responsables de tareas que no somos los responsables y eso es lo que exponía en la reunión de la comisión, somos los que estamos en la primera fila cuando los vecinos y vecinas quieren resolver un problema, entonces aquí nuestros vecinos tienen preocupación respecto al combustible, el gas -en particular- ha ido subiendo excesivamente. También hay una sombra de que los precios podrían estar siendo un poco manejados por parte de las empresas entonces, hay una duda, hay una incertidumbre por parte de los vecinos si estamos pagando o no el precio justo”.

El edil agregó “cuando tenemos que meternos nosotros los alcaldes es porque todos los pasos previos no se hicieron o no llegaron a conformidad y eso me preocupa porque el día de mañana pudiera ser que alguien pudiera pensar que los combustibles están muy caros y tengamos que abrir una bomba bencinera. Yo siento que nos estamos llevando encima una carga que nos entusiasma porque podemos resolver el problema a nuestros vecinos, pero no sé si esto tiene que ser sistemático de esta forma o algo falló entre medio y que nosotros estamos enfrentando este desafío”.

Ante las consultas de diario La Tribuna a los diferentes alcaldes de la provincia de Biobío, hasta el cierre de esta edición habían confirmado asistencia los alcaldes, Carlos Tolosa de Nacimiento y Jorge Rivas de Mulchén, este último comentó que “la Asociación de Municipios de la Región del Biobío nos ha convocado a los alcaldes de Biobío para analizar el tema del gas. Es importante terminar con cualquier problema que afecte el bolsillo de nuestros vecinos y bajo esa lógica vamos a estar siempre tratando de protegerlos. Vamos a conversar, vamos a analizar la materia y sobre todo a discutir cómo lograr el mejor precio de un elemento vital para todos”.