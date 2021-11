La historia del dirigente social que será consejero regional por la provincia de Biobío

Roberts Córdova Bustos debió esperar hasta la madrugada del lunes para tener la certeza que había logrado uno de los seis cargos a consejero regional en representación de la provincia de Biobío.

En su primera incursión en política, este dirigente social y deportivo consiguió los votos suficientes para quedarse con el puesto y ser el primer residente en la comuna de Yumbel que consigue dicha representación.

Además, tuvo el mérito de desbancar a un histórico consejero regional, Daniel Cuevas, de militancia en el Partido por la Democracia, quien sumaba una dilatada trayectoria en esa función pública.

Córdova, que figuró en la papeleta como independiente en un cupo del Partido Socialista (PS), obtuvo 3 mil 897 preferencias que equivalen al 3,24% del total de votantes, muy por sobre los 3 mil 214 de Cuevas. Con dichos sufragios más los aportados por el resto de los candidatos de la lista, se ratificó una plaza en el Consejo Regional de gobierno del Biobío.

“Fui uno de los seis elegidos por el pueblo. Estoy contento y feliz por el apoyo y respaldo. Vengo de una familia humilde de la población”, señaló en sus primeras declaraciones a diario La Tribuna.

En la actualidad, Roberts Córdova – de profesión técnico electromecánico – es un funcionario de la municipalidad de Yumbel. Específicamente, es el conductor del camión municipal que transporta el agua potable a las zonas rurales de la comuna santuario. “Estoy inserto en la comuna y conozco la realidad donde las papas queman”, comentó.

Destacó que además de ser creyente, lo hecho por sus vecinos se debe a la “buena crianza de mis abuelos y mis tíos que me inculcaron los valores”.

A la hora de detallar, precisó que ha sido presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Yumbel, colabora en la elaboración de proyectos a los clubes deportivos, gestiona ayudas a las personas mayores (como sillas de ruedas, catres clínicos y colchones antiescaras), propicia la inclusión de los niños y niñas en situación de discapacidad y apadrina a pacientes oncológicos.

Atribuyó los buenos resultados al reconocimiento de su trabajo a los deportistas y los vecinos de Yumbel y de Monte Águila (comuna de Cabrero). “Aunque nací en Santiago, a los dos años mis padres se separaron y me vine a vivir con mis abuelos paternos en Monte Águila. Mi gente y mi familia son todos monteaguilinos. Ellos se cuadraron conmigo. Después, a los 19, me vine a Yumbel donde lo he hecho todo”.

Aunque afirmó que debe agradecer a un “sinfín de apoyos de personas que creyeron en mi trabajo, en lo que soy”, hubo una mención especial en su amigo Jonathan Cea, dirigente social de la vecina comuna de Laja que “se la jugó por mí y fue el primero en brindarme su apoyo”.

Casado con Karina Medel, de una familia muy antigua de la comuna santuario, tienen cuatro hijos, una nieta y un nieto que llegará al mundo en estos días.

“Agradezco el cariño de la gente. Siempre he trabajado de manera desinteresada”, señaló mientras acotó que “no me gusta la política partidista. Se tiene que creer en la gente que a uno lo elige y trabajar por todos. Acá priman las personas ante que cualquier otra cosa”.

Aunque le ofrecieron ser concejal tiempo atrás, “no quise recoger el guante”. Ahora, cuando asuma como consejero regional, espera que la comuna ahora sí tenga los apoyos desde esa instancia de decisión.

“Nunca hemos cobrado un peso para ayudar a alguien. Cuando han golpeado mi puerta, nunca he dicho que no. Siempre trato de hacer alguna gestión, aunque a veces no esté en las manos de uno. Me doy el tiempo de escuchar a la gente y a los vecinos y así después golpear la puerta para buscar una solución. A veces no depende de mí pero lo intento. Creo que eso es lo que se valora”.