Pese a altas temperaturas, miles de personas acudieron a sus locales de votación en la provincia del Biobío

El calor marcó la jornada del día de ayer, razón por la que muchos votantes, en especial de avanzada edad, acudieron temprano a los locales de votación en horas de la mañana, cuando este factor no los afectaba tanto.

Positivo balance realizaron en distintos puntos de la provincia de Biobío voceros de gobierno, quienes valoraron que se pudiera desarrollar el proceso de votaciones de este fin de semana sin arriesgar la salud de los asistentes a sufragar.

En Santa Fe se constituyeron temprano las mesas para acudir a votar con los adultos mayores, siendo los principales participantes del proceso eleccionario.

En la comuna de Laja votó el delegado presidencial provincial, Ignacio Fica, quien votó en la escuela “Nivequetén”. En la ocasión, el delegado presidencial dijo que “en Los Ángeles trabajamos para que todo este proceso se diera de manera segura”.

Fica recordó al público, en entrevista con radio San Cristóbal, que “se han dispuesto todas las condiciones necesarias para que las personas voten de manera segura con una participación importante, con la ayuda de los 48 transportes dispuestos en la provincia, que se encuentran en los sectores más alejados”.

CALOR Y VOTACIÓN

Respecto a la constitución de mesas en la provincia de Biobío, el delegado presidencial provincial de Biobío dijo a diario La Tribuna, a través de la cobertura en vivo de radio San Cristóbal, que “esta jornada ha sido más expedita que otros procesos eleccionarios en lo que respecta a constitución de mesas”.

También el vocero presidencial se refirió a las altas temperaturas que se dieron durante casi todo el día del proceso eleccionario: “Se esperan más de 30 grados de temperatura para muchas localidades de la provincia, por lo que hacemos el llamado a las personas a acudir temprano a sus locales de votación, no solamente para evitar aglomeraciones en los locales de votación, sino que para hacer del proceso uno más agradable, evitando aglomeraciones que afecten la salud o bienestar de los participantes del proceso. Producto de lo mismo, muchas personas estaban aprovechando la mañana, y se encontraban temprano haciendo uso de su derecho a voto”.

CONSTITUCIÓN DE MESAS

Respecto a la mantención de la seguridad de uno de los grupos más expuestos a situaciones de riesgo durante este periodo, los adultos mayores, Ignacio Fica dijo que “se han dado todas las condiciones en la provincia para que las personas participen de este importante proceso de forma segura”. Además, Fica destacó que “poco después de las 9:00 de la mañana el 70 por ciento de las mesas estaban constituidas en la provincia, mientras que a nivel nacional, poco más del 54 por ciento estaban en esta condición a esa hora”.

Las altas temperaturas también marcaron la jornada, no solo en los diferentes sectores de la provincia, sino que también dentro de lo comentado por los asistentes a los locales de votación. Cabe recordar que el mismo delegado presidencial, cuando asistió a realizar la inspección de los locales donde se realizaron los sufragios que Fica, recomendó a los votantes “que traigan lo necesario para hidratarse en este proceso, considerando las altas temperaturas que están pronosticadas para estos días, que serán históricos para nuestra región y nuestro país”.

Precisamente, las elevadas temperaturas fueron una de las características que marcaron también la jornada de estas elecciones, que se hicieron sentir desde temprano en la mañana y que aumentaron una vez que el cielo de la provincia se despejó y dejó a los rayos del sol golpear el suelo de Biobío. Durante todo el recorrido realizado por diario La Tribuna a las diferentes comunas de la región, el calor se hizo notar, siendo de hecho una de las razones por las que muchas personas decidieron asistir a sus locales de votación más temprano, en la mañana.

En las distintas comunas no era tanta la aglomeración de personas como se podría haber esperado gracias a la rapidez del proceso y el orden impuesto por los encargados de los distintos locales de votación instruidos por el Servel, y que no solamente se preocuparon de que los chilenos pudieran acudir a sufragar a los locales que les correspondiera, sino que realizaron dicha actividad democrática cumpliendo con todas las normas necesarias para que no pusieran en riesgo su propia salud ni la de terceras personas.