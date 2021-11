De diputado a senador: “Hay errores que se cometieron y que han sido cobrados por la ciudadanía”

Pasadas las 22,00 horas, ya era evidente la ventaja del candidato Gastón Saavedra en las elecciones al Senado, donde el actual diputado, se convirtió en el parlamentario más votado en la Lista del Nuevo Pacto Social.

En entrevista con radio San Cristóbal agradeció la votación alcanzada entre el electorado que conforma la Circunscripción 10, reconociendo los errores cometidos por su sector y las fortalezas que a partir de esas debilidades lograron nuevas fuerzas políticas, en alusión al Partido de la Gente y Republicano.

“Este resultado lo tomo con mucha humildad. Este es un desafío que asumo con la máxima seriedad, con el máximo compromiso. Soy de la región y vivo en la región para representar las demandas del Biobío. Me van a tener en eso y por su puesto agradecer a toda la ciudadanía que nos escuchó y votó por nosotros en esta oportunidad” expresó.

En ese sentido destacó “quiero reiterar los agradecimientos a toda la provincia de Biobío, a la comuna de Los Ángeles, a las 14 comunas de provincia de Biobío por este respaldo, por esta votación y apoyo y porque la idea es trabajar juntos para el progreso y el bienestar de la ciudadanía de Biobío”.

Gastón Saavedra manifestó además que seguirá trabajando en los proyectos comprometidos en su gestión como diputado en ejercicio, “este lunes tengo que estar en el Congreso para la Ley de Presupuesto de la Nación y ahí hay un compromiso de ver cómo se mejora o cómo logramos que el presupuesto de la región del Biobío tenga un alza que permita que el gobierno de Rodrigo Díaz, que se eligió democráticamente, logre tener los recursos necesarios para efectuar políticas públicas que beneficien a la ciudadanía de la región del Biobío. (…) Ese es mi primer compromiso con la región”.

En paralelo agradeció cada voto alcanzado y que finalmente le permitirá asumir como senador, “lo asumo con humildad, con el respaldo de la ciudadanía de la región del Biobío lo que me obliga a jugármela con todo para que efectivamente en la región del Biobío pasen cosas interesantes y vayan en beneficio de todas y todos quienes vivimos en la región del Biobío”.

DESAFÍOS Y SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

El senador electo agregó que existen desafíos en los que seguirá trabajando “para efectivamente desarrollar una batería de proyectos que nos permitan mejorar la regionalización del país, y con ello, lograr que la democracia regional se consolide con la finalidad de superar los grandes problemas que ha tenido históricamente la región del Biobío”.

Respecto del trabajo que de cara a la segunda vuelta presidencial reafirmó el compromiso asumido por el presidente nacional del Partido Socialista, Álvaro Elizalde con la candidatura de Gabriel Boric, tras la derrota sufrida por su candidata, Yasna Provoste. ”Los socialistas ya tomamos una decisión. Nosotros no vamos a dilatar en nada el apoyo a Gabriel Boric, apoyo sin ninguna condicionante. Estaremos allí porque está el triunfo de los demócratas, de las personas que creemos en la libertad integral no sólo en las libertades de quienes tienen acciones y para los que imponen condiciones de la economía”. Agregó “estaremos con Gabriel Boric porque no nos vamos a perder. Nosotros no dilatamos las decisiones y ya lo ha comunicado Álvaro Elizalde a todo el país, por tanto, ahí estaremos los socialistas”.

En cuanto al resultado alcanzado por las nuevas fuerzas políticas, entre las que mencionó a los Partidos de la Gente y Republicano señaló “la ciudadanía ha escogido los mensajes que han enviado, y por lo tanto, sintonizan con este Partido de la Gente o con los Republicanos, tiene que ver con una revisión profunda que tenemos que tener nosotros como partido. Nuestro mensaje, propuesta y nuestro proyecto político también tiene que ser sometido a revisión profunda para poder lograr que haya una mejor sintonía y obviamente la ciudadanía nos permita volver al gobierno”.

NUEVAS METAS EMPEÑADAS

Gastón Saavedra expresó que considerando los desafíos asociados a la segunda vuelta presidencial su sector debe realizar un análisis respecto de los errores cometidos, “evidentemente hay errores que se cometieron y que han sido cobrados por la ciudadanía y hay que mejorar profundamente respecto de esos temas. Nosotros tenemos que hacer un programa que convenza a la ciudadanía. Nuestro discurso tiene que mejorar, ser convincentes respecto de temas que también son necesarios. Vamos a tener que hablar del orden, pararnos frente a la ciudadanía y decir que queremos que no solamente haya reinserción sino que también haya justicia y haya dureza en el tratamiento de quienes han cometido actos delictuales en contra de la ciudadanía. Esas cosas también se tienen que resolver de buena forma y nosotros tenemos que hablarle a la ciudadanía en ese sentido”.