Refuerzan campañas para evitar accidentes de tránsito en ruta Nahuelbuta

Una campaña para la prevención de accidentes de tránsito fue realizada este miércoles en el kilómetro 25 de la ruta Nahuelbuta Q-180.

En la iniciativa participó el equipo de la Sección de Investigación de Accidentes en Tránsito Biobío (SIAT), junto al personal de la mutualidad, ruta Nahuelbuta, constructora Renaico, personal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

Al respecto, el capitán de la SIAT Biobío, Daniel Andrade, explicó que “esta campaña va destinada a concientizar a los usuarios de la vía, específicamente de la ruta Q-180 la cual ha sido intervenida por trabajos de mejoramiento. Se dio a conocer a los usuarios la intervención, reparaciones y mejoras de esta ruta y se realizaron controles de velocidad aleatorios”.

La finalidad es fomentar a los usuarios el cuidado frente a la velocidad de desplazamiento y la prevención de accidentes.

Algunas de las causas más comunes de los accidentes de tránsito son la pérdida del control del vehículo, conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, no respetar la señal Pare, no mantener la distancia y no estar atento a las condiciones de tránsito.

Las principales recomendaciones que se busca transmitir a los usuarios de la vías son conducir atento a las condiciones del tránsito, no conducir a exceso de velocidad, respetar pasos peatonales, no ingerir bebidas alcohólicas ni otras sustancias si va a conducir, mantener una distancia razonable del vehículo que le antecede, entre otras.

Frente a esto, Andrade añadió que “la idea es concientizar a los conductores a respetar las normas, las velocidades de desplazamiento y así prevenir accidentes con lamentables consecuencias. Se ha hecho un esfuerzo en incrementar los controles vehiculares para medir las velocidades de desplazamiento. Hacemos un llamado a todos los usuarios a conducir atentos a las condiciones de tránsito y al entorno”.

Además de controles aleatorios, durante la presentación de la campaña se entregó información relevante a los conductores mediante folletería.