China: tenista que denunció por abuso sexual a líder político lleva 11 días extraviada

La tenista Peng Shuai de 35 años desapareció el 6 de noviembre, luego de que las publicaciones realizadas en sus redes sociales donde denunciaba al mandatario, fueran eliminadas.

La ex campeona de dobles de Wimbledon y del Abierto de Francia, fue eliminada de las redes sociales, mientras que cualquier mención o búsqueda de su nombre es censurada.

Los cibernautas no pueden acceder a los nombres Peng y Zhang a través de los buscadores de internet, por lo que para visibilizar esta situación la comunidad del tenis a creado el hashtag #WhereIsPengShuai.

Por su parte, Steve Simon, director de la Asociación Femenina de Tenis, afirmó que “Peng Shuai, y todas las mujeres, merecen ser escuchadas, no censuradas. Su acusación sobre la conducta de un ex líder chino de agresión sexual debe ser tratada con la mayor seriedad. En todas las sociedades, el comportamiento que ella alega que tuvo lugar debe ser investigado, no tolerado o ignorado”.