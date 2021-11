Unión de Apoderados de Los Ángeles: “El Ministerio siempre nos ha presionado”

El Ministerio de Educación anunció por medio de un oficio que todos los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial del Estado deben retomar de forma obligatoria la presencialidad desde el miércoles 2 de marzo de 2022.

Tras esto, el Colegio de Profesores de Chile rechazó el anuncio y catalogó de irresponsable la decisión del Mineduc.

El presidente del gremio a nivel nacional, Carlos Díaz, sostuvo que “una vez más el ministro demuestra que no ha aprendido la lección y que se está aventurando, a juicio nuestro, de forma muy irresponsable respecto de una situación de la cual no sabemos en qué condiciones sanitarias va estar nuestro país en marzo de 2022”.

De la misma forma, el Colegio de Profesores Comunal de Los Ángeles se adhirió a la postura y también manifestaron su rechazo al anuncio de la máxima autoridad educacional.

El presidente de la agrupación, Hugo Morales, expresó que “es una irresponsabilidad del ministro querer seguir planteando la situación del retorno y querer dejar algo sellado cuando no hay seguridad de nada. En Los Ángeles los contagios siguen aumentando, por lo tanto, llamamos a ser más responsables y evaluar en marzo como estará la realidad aquí. No hay que hacer un estudio a nivel país porque no todos tienen la misma realidad. Hay comunas que tienen contagios muy altos y una ley no puede castigar a otras localidades. No estamos de acuerdo con la decisión del ministerio”.

Agregó que “a fines de marzo ya no será la misma autoridad, por lo tanto, habrá que abrir nuevas conversaciones con el ministro que esté para rectificar la situación de acuerdo a la realidad en la que se encuentre el país. El ministro actual no puede prever lo que va a ocurrir de aquí a marzo. Esta semana tenemos reunión con la Mesa Comunal de Educación, con la Unión Comunal de Padres y Apoderados, los centros de alumnos de los liceos y el Colegio de Profesores, y estamos viendo cómo vamos a asumir la situación”.

En relación a los apoderados, Morales indicó que “no están de acuerdo con la decisión porque ellos son los responsables de sus hijos, y una ley no les puede quitar su paternidad ni maternidad de acuerdo a la protección que ellos quieran dar a sus hijos”.

Así mismo lo confirmó la presidenta de la Unión Comunal de Padres y Apoderados de Los Ángeles, Ruth Bascur, quien manifestó que “nosotros pensamos que el ministerio puede decir muchas cosas de la obligatoriedad de las clases presenciales, sin embargo, aún estamos en alerta por esta pandemia y es muy apresurado asegurar una vuelta a clases presenciales”.

Explicó que después del 11 de marzo habrá un nuevo ministro de Educación “y hay que ser muy cautos en tomar decisiones a meses de la vuelta a clases. El ministerio siempre nos ha quedo presionar, pero deberían ser las familias las que tomen la decisión de enviar o no a sus hijos a clases presenciales. Habrá que evaluar día a día lo que suceda desde ahora hasta marzo”.

En la misma línea, Bascur agregó que “esta pandemia nos dejó bien claras las diferencias entre educación pública, particular y subvencionada. El ministerio debería preocuparse de mejorar la conexión a internet de una buena calidad, sobre todo en zonas rurales, y estar preparado para no volver a clases en caso que la pandemia continúe”.

Desde el gobierno aseguraron que la medida se hace necesaria luego de dos años de clases virtuales, lo cual ha dificultado de manera preocupante el proceso de aprendizaje en los estudiantes.

Tras el anuncio, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, mencionó que el programa de vacunación en menores de edad ha logrado buenos resultados, por lo tanto, estarían contando incluso con el respaldo del Minsal para el retorno a las salas.