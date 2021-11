73% de los fallecimientos por Covid-19 en la región se concentran en personas sin vacunación

Los datos aportados por la Unidad de Bioestadística dan cuenta que un 73,3% de las personas que fallecieron por Covid-19 registrados en la región del Biobío durante el año 2021 (al 8 de noviembre) se concentran en personas sin vacunación o con esquema de vacunación incompleta, de acuerdo a información procesada por el Departamento de Bioestadística de la Seremi de Salud.

De un total de 1.881 defunciones contabilizadas durante este año en la región, 1.378 no contaban con vacunas o contaban con vacunación incompleta. En detalle, 1.100 no registraban vacunación y 278 esquema incompleto.

Por provincia, en Concepción, de 1.169 fallecidos, 675 no contaban con vacunas y 192 registraban esquema incompleto; en Arauco, de 251 personas fallecidas, 162 no contaban con vacunación y 27 registraban esquema incompleto; en la provincia de Biobío, de 461 fallecidos, 263 no contaban con vacunación contra el Covid-19 y 59 no habían completado su proceso de inmunización.

La seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas, señaló que “esto demuestra la importancia de completar el esquema de vacunación, con especial énfasis en la dosis de refuerzo, cierto de que ello permite reducir la posibilidad de fallecer a causa de la enfermedad”, declaró Hay que recordar que la vacunación se inició durante diciembre del año 2021, por lo tanto, no se consideran los decesos por Covid-19 del año 2020, correspondientes a 825, de los cuales 619 corresponden a la provincia de Concepción, 80 a Arauco y 126 a Biobío