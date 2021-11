Jonathan Suazo: “Ha sido uno de los días más tristes en mi carrera como futbolista”

Luego del triunfo de Deportes Recoleta a San Antonio Unido por 2 goles a 1, el lunes pasado, las aspiraciones de ascender del elenco Azulgrana terminaron por derrumbarse.

Si el plantel dirigido por Eduardo Lobos ya venía tocado por la estrepitosa caída a manos de Lautaro en Angol, el triunfo recoletano borraba toda aspiración de alcanzar el título.

Jonathan Suazo, lateral derecho de Deportes Iberia, en conversación con La Tribuna, no ocultó su desazón, “Ha sido uno de los días más tristes en mi carrera profesional”.

Agregó que, su sentir es la misma que tiene todo el plantel, es que estaban – dijo – “muy ilusionados de alcanzar el ascenso por la campaña que se venía cumpliendo, pero por errores nuestros no supimos sacarlo adelante”.

Suazo entiende el malestar de los hinchas quienes, aseveró, debieron en su mayoría verlos a distancia. “Sabemos que nosotros estamos de paso y que ellos, junto a la dirigencia son los que se quedan, debiendo esperar un nuevo año para intentar regresar a la Primera B”.

“ESTE ES UN EQUIPO ECONÓMICO QUE VINO A BUSCAR SU OPORTUNIDAD”

Dentro de las expresiones que entregó Suazo, resaltó la sana ambición deportiva de todo el plantel, pese al tema financiero. “Mis compañeros estuvieron a la altura y, porque te lo digo, porque el equipo que se conformó, comparado con los de temporadas pasadas que, eran el doble o tres veces más caro, la nuestra era super económica y, sin embargo, vino a buscar su oportunidad en el fútbol y casi logramos el ascenso”.

Dentro de la evaluación, Suazo subrayó la preocupación que tuvo la dirigencia en el trabajo logístico. “Se hicieron bien las cosas desde lo dirigencial, cuerpo técnico, se planificó muy bien, nos dieron todo, concentramos siempre en los mejores hoteles, suplementación vitamínica, recuperación pospartido, kinesiólogo etc. “En ese sentido no podemos reprocharles nada”.

BALANCE

Jonathan Suazo, el “Coloro”, fue uno de los jugadores preponderantes en la oncena titular durante todo el campeonato, figura indiscutida, con un envidiable tránsito en la cancha por su sector derecho, transformándose en muchas ocasiones como un verdadero puntero, con llegada a la línea de fondo.

Su esfuerzo le significó anotar un gol agónico, cuando su equipo más lo necesitaba, ante Independiente en Angol.

El cabrerino hace su propio balance de la campaña Azulgrana. “Sabíamos que teníamos un buen equipo, que ganando el fin de semana continuábamos con chances de alcanzar a Recoleta, pero perdimos por errores nuestros”.

En los anteriores partidos que Iberia perdió, a juicio del “Coloro” fueron esencialmente gracias a desconcentraciones propias donde el rival supo sacar ventaja, como es el caso del partido ante Colchagua jugado en Los Ángeles, en la sexta fecha. “Contra Colchagua perdimos porque no supimos finiquitar las ocasiones que nos generamos y nunca pudimos sacarnos el gol en contra”.

La Azulgrana durante este campeonato, aun faltando dos fechas para el cierre, registra un porcentaje importante y una regularidad que le permitía ser uno de los candidatos a ascender, pero las cinco derrotas y todas de local, terminaron por borrar todo sueño.

Curiosamente, hasta aquí, Iberia tiene un récord digno de destacar, está invicto de visita y las cinco derrotas son todas de “local”, aunque en la práctica la “I” solitaria solo perdió en dos ocasiones en el municipal de Los Ángeles: por la sexta fecha 0 a 1 ante Colchagua y 1 a 2 frente al reciente Campeón, jugado el pasado 31 de julio.

“TANTO TRASLADO NOS TERMINÓ PASANDO LA CUENTA”

Si bien, para Jonathan Suazo, no hay escusa que valga el no haber podido cumplir, dentro de la cancha, el propósito de lograr el ascenso, a causa de errores propios, tampoco esquivó el tema del cansancio lo que significó, los constantes traslados. “Para mí, no es excusa el hecho de haber viajado constantemente, si bien, nos tocó disputar este campeonato casi todo el año de visita, en el que ganamos la gran mayoría de los partidos, nunca fue tema el desgaste que significaba los constantes traslados, pero no cabe duda de que, ello al final nos terminó pasando la cuenta”.

Dio como ejemplo su caso, Suazo debió durante todo el año trasladarse diariamente de Cabrero a Los Ángeles y viceversa para entrenar, lo hago motivado, pero a esta altura – “Ya estaba reventado”.

Finalmente, el lateral derecho de Iberia dijo que si bien, ya no hay premio, igual los dos partidos que quedan se jugarán con orgullo deportivo, es decir se buscará obtener los tres puntos en Valdivia.