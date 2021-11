Krause por aumento de contagios: “No olvidemos lo que sufrimos en cuarentena”

A través de sus redes sociales el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, dio a conocer su angustia por como están afectando los contagios del coronavirus, “preocupado por el alza sostenida en casos Covid-19 en nuestra comuna. A no relajarse ni bajar los brazos, la vacuna no garantiza nada si no nos seguimos cuidando. Evitemos que nos impongan nuevamente medidas restrictivas”.

Durante la tarde de este martes, el edil publicó un video en su cuenta de Facebook y comentó que “les quiero contar que he recibido una mala noticia, hemos aumentado en 32 nuevos casos activos en nuestra comuna de Los Ángeles, en total vamos a tener 219 casos activos, estamos en fase 3, estamos en una situación complicada, por eso lo quiero llamar a que podamos redoblar nuestros esfuerzos en cuidarnos, usar la mascarilla, tener presente el distanciamiento físico y el lavado de manos”.

La autoridad comunal hizo un llamado a las personas que no se han vacunado, “que vayan a nuestro centro de vacunación, es importante, está absolutamente comprobado que si hoy estás vacunado, de que si nos llegamos a contagiar, la posibilidad de estar hospitalizado disminuye en un importante porcentaje, pero eso es una parte, nosotros tenemos que seguir cuidándonos no nos olvidemos de lo que sufrimos cuando estuvimos en cuarentena, así que hago un llamado a seguir cuidándonos por la salud de todos”.

En la misma línea, el delegado de Salud, Cristóbal Vidal explicó que “el factor de propagación o R.E. efectivo en la provincia se encuentra la última semana medida en 1.32, mismo R.E. presenta la región del Biobío, lo cual indica que estamos presentando un alza de casos cercana al 33%, es muy importante señalar que dada la situación actual las empresas mantengan resguardo en sus lugares de trabajo, si bien la mayor cantidad de brotes son de tipo familiar hay que recordar que un brote tipo laboral va a llevar trabajadores a sus casas a contagiar a los miembros de este hogar y con ello vamos a aumentar los casos”.

Vidal se refirió respecto a los fallecidos por Covid-19, indicando“lamentamos que tenemos un caso más quedando la provincia de Biobío con 587 personas que han perdido la vida en esta pandemia esta nueva persona fallecida tendría residencia en la comuna Los Ángeles quedando con 265 personas que han perdido la vida por esta causa”.