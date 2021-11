Sector gastronómico angelino se mantiene activo a pesar de falta de trabajadores y problemas de abastecimiento

Las ventas del sector han aumentado en comparación con otras temporadas con escenario Covid en Los Ángeles, porque las personas se han acostumbraron a consumir más temprano y a cuidarse sin dejar de participar de la oferta culinaria de la ciudad.

Rubro gastronómico de Los Ángeles admite una mejora en el sector gracias a avance de Fase Covid en la ciudad durante el último tiempo aunque el atraso en las entregas de productos y la falta de personal para atender a la clientela aún no les permite operar con normalidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de la Vega Techada, Manuel García, dijo a diario La Tribuna que “el rubro gastronómico ha sido el más golpeado en este año y ocho meses que llevamos en pandemia”. Sin embargo, reconoció que “con fase 3 y fase 4 hemos podido volver a la normalidad, pero con los problemas de stock que ha traído también la pandemia”.

Un ejemplo de esto, explicó García, “son las cervezas y bebidas entregadas por CCU, que no lo están haciendo hoy, si bien se pueden encontrar en los supermercados, se está dejando fuera del mercado a los pequeños compradores a nivel nacional, en este caso, los compradores del rubro gastronómico”. Respecto a este problema, el vocero de la Cámara de Comercio de la Vega Techada dijo que “hemos tratado de conversar con los supermercados, pero a ellos no los ha afectado la pandemia, mantienen sus precios y sus ventas, lo que pasa en todo Chile”.

ATENCIÓN AÚN NO ES CAPAZ DE SATISFACER DEMANDA

El vocero de la Cámara de Comercio de la Vega Techada explicó que “el terminal pesquero y las carnicerías nos han ayudado a abastecernos de manera más rápida, para poder responder en alguna medida a nuestra demanda”.

También la clientela que acude al rubro gastronómico ha notado el complejo escenario que enfrentan los locatarios a la hora de atender a su público: “los consumidores son bastantes, pero no entienden que todo está más lento, desde el servicio a la cocina y a esto se le suma que tenemos que respetar los protocolos Covid, lo que comprensiblemente los cansa, aunque ya se están acostumbrando a estas condiciones”.

Respecto a los equipos de trabajo que han podido conformar para la atención de público en el sector de la Vega Techada para poder responder mejor a esta demanda de atención, Manuel García dijo que “nos costó armar los equipos de trabajo, pero en la Vega Techada ya volvieron los equipos de siempre, además de gente nueva, que llegó en busca de puestos laborales”

MEJOR PANORAMA NO HA SIGNIFICADO ESTABILIDAD

El director de la Cámara de Comercio de Los Ángeles y empresario gastronómico de la ciudad, Hernán Hernández, dijo a La Tribuna que “aún no se podría decir que hay normalidad, porque continuamos trabajando con aforos reducidos que afectan nuestro funcionamiento, porque nos hemos tenido que reestructurar y reevaluar, antes podíamos hacer comidas para 200 personas en espacios cerrados”, explicó.

Sin embargo, Hernández declaró que ha habido un cambio importante en tiempos de pandemia: “las ventas han aumentado en comparación con temporadas pasadas en pandemia, porque las mismas personas se acostumbraron a consumir más temprano y a cuidarse más, sin dejar de participar de la oferta de comercio gastronómico disponible”.

Sin embargo, Hernández admitió que “todo está más caro, los insumos han subido un entre un 20 a un 30 por ciento, en especial lo que son los licores.

FALTA DE TRABAJADORES NO PERMITE CRECER

Otro de los problemas que ha tenido que afrontar el rubro gastronómico, al igual que diferentes gremios durante la pandemia, ha sido la falta de trabajadores, en este caso, para atender al público asistente a los distintos locales de comida de Los Ángeles. Hernández dijo a La Tribuna que “los locales establecidos no han tenido tanto problema, porque tienen personal de planta, pero los jóvenes que comúnmente trabajan con nosotros son estudiantes que se encuentran en otras actividades al día de hoy”.

A pesar de estas adversidades, el empresario gastronómico angelino dijo que “es importante mantener la actividad, o por lo menos tratar, porque al haber pocos colaboradores para el sector, igual no podríamos atender a tantas personas, de hecho me han ofrecido actividades fuera, con más público, pero que no tomo porque el personal no me da para responder a ese tipo de demanda”.

Al día de hoy, otro problema según Hernández es que, junto con la falta de colaboradores, “se rompió la cadena de recambio de estos”. Respecto a distintas medidas que el Director de la Cámara de Comercio considera, serían positivas desde el sector público, mencionó que “desde el mismo Municipio se debería procurar hacer actividades masivas con el rubro gastronómico, pero el problema es que no hay colaboradores”.