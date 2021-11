Los Ángeles: Toma de EMPA en Polideportivo se extenderá hasta fines de diciembre

Hasta el 31 de diciembre está proyectada la labor de los equipos de atención primaria de salud de Los Ángeles para la toma del Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA) en el Polideportivo, actividad dirigida a personas que se inoculan contra el Covid-19 en este recinto y que realizan su espera de 30 minutos post – vacunación.

Jane Wells, enfermera de la Dirección Comunal de Salud, detalló que esta estrategia apunta a hombres y mujeres de 20 a 64 años, sin patologías cardiovasculares diagnosticadas –como hipertensión, diabetes mellitus o dislipidemia- ya que su objetivo es, precisamente, pesquisar la presencia de alguna de estas enfermedades.

“Está enfocado, principalmente, a nuestros usuarios que acceden a la vacunación en el Polideportivo, mientras esperan sus 30 minutos post – vacunación nuestros profesionales se acercan a ellos -sabiendo cuál es la población objetivo- y les consultan para poder realizar este examen médico preventivo. Es importante destacar que el examen es preventivo, o sea, ya no sirve para personas que ya son catalogadas crónicas, por ejemplo, pacientes diabéticos, usuarios con hipertensión que son pacientes ya con patologías crónicas no se pueden hacer este examen porque ellos ya tienen sus controles cardiovasculares, en este caso”.

¿QUÉ SE HACE?

Catherine Urrutia, nutricionista del CESFAM Nuevo Horizonte, explicó que la evaluación –además del aspecto nutricional y condiciones relacionadas- implica revisar posibles conductas sexuales de riesgo, determinar si las mujeres tienen su mamografía y Papanicolau al día y determinar si existe consumo de tabaco, alcohol o drogas.

“Se les está realizando una evaluación nutricional –peso, talla, circunferencia de cintura- y además se les está tomando la presión y examen rápido de Hemoglucotest para poder sospechar de alguna hipertensión o diabetes, para que puedan solicitar sus exámenes oficiales en su CESFAM”.

Gabriela Orellana (53) fue por su dosis de refuerzo contra el Covid-19 y aprovechó de efectuarse este testeo, destacando que es una buena idea implementar esta actividad en el Polideportivo ya que muchas personas que desean chequearse tienen poco tiempo para hacerlo.

“Maravilloso porque, en realidad, uno –yo no soy de acá, de Los Ángeles- y me cuesta mucho tomarme los exámenes de rutina que corresponden. Y súper, súper, me fue bien, solo tengo que bajar unos kilitos demás y dejar de fumar, que eso es imposible, pero todo se puede”.

La toma de EMPA, en este establecimiento, se lleva a cabo de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas. Los distintos CESFAM de la comuna estarán rotándose en este lugar para efectuarlo.