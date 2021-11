Realizan intervención vial recreando fatal accidente de tránsito de motociclista en pleno centro de Los Ángeles

Una intervención vial se realizó durante la mañana de este viernes, en pleno centro de Los Ángeles, para simular un accidente de tránsito que involucraba a un motociclista. De esta manera, se buscaba generar conciencia en los peatones y automovilistas que circulaban por el lugar.

La actividad fue encabezada por Sandra Vásquez, madre de Julitza Cid, la joven motociclista que perdió la vida al impactar su moto con un auto en la avenida Las Industrias, sector Rarinco, el pasado 5 de febrero del 2020.

La mujer conversó con diario La Tribuna sobre la actividad, comentando que “esta es una intervención vial para tomar conciencia sobre los accidentes que han habido acá en Los Ángeles, de tanto motociclistas fallecidos por conductores imprudentes podríamos decir, y es la moto de mi hija la que está ahí. Detrás de un motociclista siempre hay una familia que los está esperando en casa”, precisó.

Una de las personas participantes de la actividad fue Jésica Campos, quien sufrió la pérdida de su hermano por un accidente de tránsito cuando un conductor impactó la motocicleta en donde él viajaba junto a otra persona.

“Igual estoy apoyando a la Sandrita, pero a la vez también estoy pidiendo justicia por mi hermano, él va a llevar dos años fallecido por culpa de esta persona y hasta el día de hoy todavía no tiene ni siquiera un juicio, él anda libre por las calles y mi hermano enterrado bajo tierra, entonces nosotros lo que estamos pidiendo justicia por él igual”, expresó.

Como familia, se quejó de los pocos avances en las pericias judiciales: “la investigación no ha tenido muchos avances, lo único que sabemos que mi hermano venía en moto con su compañero en la tarde y por culpa de este conductor, ellos fallecieron al ser colisionados por detrás. Supuestamente él venía adelantando y los atropelló a los dos, y murieron. Tienen hasta un año de espera el juicio, y hasta el momento el tipo anda libre, es la única respuesta que hemos tenido y tenemos que estar a la espera solamente del juicio que se demora años”, relató.

Jésica Campos insistió en que “no hemos tenido avances de nada, respuesta de nada, supuestamente él sigue culpable, pero culpable de que, si todavía no ha tenido ni un juicio no ha tenido nada, entonces nosotros lo único que estamos pidiendo es que haya justicia por él y por todas las personas que no han tenido un juicio digno y que logremos algo”.

TESTIMONIO DE VÍCTIMA DE ACCIDENTE

Por su parte Marcela Alegría también participó de esta actividad. Ella hace unos meses también sufrió un accidente al conducir su moto, y quedó con diversas heridas. En su caso indicó que “fui testigo del accidente que tuvo Julitza y eso me marcó bastante, porque ya conducía motocicleta en ese momento, entonces, desde que se empezó la campaña, empecé a apoyar a la Sandra, poniéndome en el lugar de ella como mujer, como mamá y solo había visto este tema de fuera, y ya lo viví en carne propia, lo que se siente la vulnerabilidad en el abandono por parte de la justicia”, relató.

“Llevo tres meses ya con el accidente, la niña que me atropelló anda de lo más bien, no tuvo mayor problema hasta el momento, así que por eso yo apoyo la campaña, apoyo a la Sandra, porque es una cosa de generar conciencia para motociclistas, yo soy mamá, yo trato de ser prudente para manejar, siempre quiero llegar todos los días a mi casa. La persona que me chocó no portada licencia de conducir y se saltó un disco Pare, no me prestó ayuda, y con esas tres agravantes y aun así ella está tranquila en su casa, sí que yo por eso apoyo siempre a la Sandra, pertenezco a grupos de motoqueros también de aquí y porque me apasionan las motos y todo eso”.

Por último, se informó que el próximo 13 de noviembre se realizará una caravana por parte de los diversos club de motos de la comuna para conmemorar a todos los motociclistas fallecidos en la comuna, la cual terminará en la salida de la Escuela Santa Pilar en avenida Las Industrias, lugar donde se encuentra una animita en memoria de Julitza Cid.