Carreras clandestinas: suman 139 las infracciones en Los Ángeles

El delegado presidencial de Biobío Ignacio Fica anticipó que la próxima semana se realizará una reunión para abordar el problema que deriva de las carreras clandestinas que se realizan por las noches en diferentes sectores de Los Ángeles.

“Durante la próxima semana se tiene coordinada una nueva reunión con el personal municipal para poder tomar más medidas con respecto a este tipo de situaciones y así trabajar de manera más coordinada para evitar este tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo a la población de Los Ángeles” dijo el delegado presidencial de Biobío, luego de las fiscalizaciones realizadas anoche junto a Carabineros por distintos sectores

“Esto, no tan solo genera un malestar en los vecinos sino que además pone en riesgo a cada una de las personas que se encuentran cerca del lugar donde se están realizando estas carreras” expresó Ignacio Fica al término de las fiscalizaciones.

Agregó que a la labor que se realiza de manera conjunta con Carabineros y funcionarios de la municipalidad, resulta de vital importancia el aporte de la comunidad, “queremos hacer un llamado a los vecinos: primero a informar a Carabineros si esto está ocurriendo cerca de sus barrios. Hay que tratar de evitarlos y para eso necesitamos también del apoyo de los vecinos para acudir de manera oportuna y disminuir el riesgo que pueda generar en la población”.

INFRACCIONES Y CONTROLES

La labor de Carabineros está condicionada a la fiscalización y cumplimiento de la Ley de Tránsito, que sanciona en este caso, el exceso de velocidad.

El mayor Matías Palominos, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros detalló que durante este año, han sido cursadas 139 infracciones al tránsito, asociadas al exceso de velocidad que se presenta en medio de las carreras clandestinas. “Es importante que la ciudadanía entienda que se trata de una infracción al tránsito que no deriva en la detención o en sacar de circulación al vehículo, a no ser que la situación derive por otras circunstancias”, detallando –a modo de ejemplo- que el conductor o el vehículo no cuente con la documentación necesaria o que exista alguna situación judicial pendiente.

El mayor Palominos acotó que se evalúan las estrategias a realizar en los sectores urbanos y rurales, donde han sido detectadas este tipo de prácticas, “es un cambio constante de estrategias por parte de Carabineros para prevenir este tipo de situaciones que generan malestar y gran preocupación en los vecinos (…) Tenemos varios lugares detectados donde ocurren estos hechos, como en avenida Las Industrias, Filadelfia, la ruta Q-15” agregó el mayor de Carabineros.

En ese sentido comentó que tal como lo hacen en diferentes días, horario y sectores seguirán las fiscalizaciones, “este operativo lo estamos desarrollando como parte de una estrategia de trabajo, en días y horarios distintos, en diferentes sectores que tenemos focalizados (…) Se trata de mantener estos servicios porque podrían desencadenar en hechos más graves con consecuencias lamentables”.