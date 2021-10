Floristas se preparan para la alta demanda esperada con motivo del Día de Todos los Santos

Vendedores y productores mayoristas y minoristas del mercado nacional de las flores esperan que la población visite a sus deudos.

Retraso en la importación de flores con motivo del Día de Todos Los Santos podría afectar los resultados de las ventas durante esta fecha, dijo la presidenta de la Asociación Gremial de Floristas de Chile en entrevista con diario La Tribuna, al perder la ventana de comercialización o los tiempos que pueden aguantar las flores desde su cosecha hasta su venta.

La presidenta de la Asociación Gremial de Floristas de Chile, Ana María Gutiérrez, dijo que “el día de los muertos paga el año de muchos floristas, por lo que estamos contentos de poder trabajar, tanto los mayoristas como los minoristas del mercado de flores a nivel nacional”.

“Este año pudimos trabajar, pero no fue así el año pasado, por el cierre de las visitas a los cementerios y el problema es que en el gremio hay colegas que trabajan todo el año solamente para esta fecha”, declaró Gutiérrez a diario La Tribuna.

“Y antes del 2020, con el estallido social, tampoco pudimos trabajar como un año normal, por lo que contamos con que podamos funcionar con relativa normalidad ahora y no perder las ventas que implican el Día de Todos los Santos, porque en fase 1 no se podía ir a cementerios”, indicó la presidenta de la Asociación Gremial de Floristas de Chile.

RIESGO EN EL RETRASO DE LAS IMPORTACIONES FLORALES

A pesar de las esperanzas que guarda Ana María Gutiérrez, la vocera gremialista dijo que le preocupa “que las importaciones de crisantemo están detenidas en los puertos y ese tipo de flores se venden en esta fecha, y si no se vende hoy no será fácil venderlas fuera de fecha”.

Respecto a esto, la vocera de la Asociación Gremial dijo que “algunas de las flores que se importan no llegarán en buenas condiciones y no se podrán vender, lo que es positivo para los grandes productores porque podrán captar al mercado consumidor de estas, pero que aún no es un escenario ideal para la industria”.

De hecho, según Gutiérrez, “el año pasado se pudo saber que no habría cementerios, así que los importadores pudieron ahorrar, pero los productores nacionales no pueden parar su producción, deben mantenerla año a año”.

VENTAS MÁS ALLÁ DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Aline Piffaut, de Jardín Arrayán, florería ubicada en Los Ángeles, señalo a nuestro medio que “cuando se acerca el Día de los Muertos tenemos que pedir flores con semanas de anticipación para no quedarnos sin stock”. Lo anterior debido a que “la gente que va a los cementerios aumenta mucho nuestras ventas”.

Pero más allá de las flores que se comercializan con motivo del Día de Todos Los Santos, la vocera de Jardín Arrayán comentó que “el 50 por ciento de los clientes compran muchas flores para otras fechas especiales”. Lo anterior, según Piffaut, “porque el mercado ha crecido y se ha expandido más allá de las fechas donde comúnmente se tendía a comprar flores para regalar o decorar”.

Respecto a los distintos tipos de clientes que va a Jardín Arrayán a comprar flores en estas fechas, Piffaut dijo que “están comprando un 50 por ciento para las visitas a los cementerios y otro 50 por ciento para decorar sus hogares”.

DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

Respecto a los métodos utilizados Piffaut dijo asegurar el stock de flores requerido por sus clientes en estas fechas, “es importante contar con proveedores tanto nacionales como internacionales que nos permitan responder al mercado, en especial en este tiempo que sabemos que nuestros clientes quieren recordar con cariño a sus seres queridos y recordarlos con acciones como llevar flores a sus lugares de descanso”.

Entre otras estrategias enfocadas fuera de los compradores que buscan distintos arreglos florales para sus deudos, agregó que han generado “ofertas ornamentales para las personas que quieren adornar los espacios dentro de sus hogares con temática de esta festividad”, explicaron.

Lo anterior con el fin de diversificar su oferta y romper el molde de lo que normalmente se ve en el Día de los Muertos: “se sale de lo típico, haciendo, adornos, por ejemplo, lo que nos ayuda a potenciar nuestra actividad como floristas”, dijo Piffaut.