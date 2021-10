Falta de productos por la pandemia afectó las ventas de confitería angelina

Distribuidores y vendedores dijeron que no han querido seguir produciendo alimentos que se venden durante una temporada específica, porque no saben cuál será el panorama a futuro en lo que respecta a ventas.

Conocida confitería angelina acusa falta de stock de dulces en todo el mercado comercializador previo a Halloween, lo que disminuye el consumo y las ventas en días en que podría aprovechar el aumento de la demanda por parte de su clientela.

La administradora de la confitería Ex Golosín, ubicada en el centro de Los Ángeles, Ana María Valenzuela dijo a diario La Tribuna que “no hay dulces con temática de Halloween para esta temporada, la opción son cosas como los Frugelé típicos, pero que no vienen con envoltorio típico de la época del año”.

Esto “ha disminuido notablemente el consumo de dulces de Halloween, temporada en la que normalmente aumentan las ventas”. Esto se da porque, según Valenzuela, “con la escasez de algunos productos, muchas veces nos falta stock para satisfacer la demanda de nuestra clientela”.

Lo anterior “se arrastra desde que comenzó la pandemia, pero este año en especial hemos tenido muy poco stock, en especial de dulces de Halloween, que claramente es lo que más buscan los compradores durante este tiempo”.

POSIBLE SALIDA DE LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA

Según Ana María Valenzuela, “esta situación no es exclusiva de las confiterías administradas por privados, porque ni siquiera los supermercados tienen dulces de Halloween, que en su mayoría se importan”.

La administradora de Ex Golosín indicó que “he hablado con distribuidores y vendedores de estas marcas y dicen que no han querido seguir produciendo, especialmente productos que se venden durante una temporada específica, porque no saben cuál será el panorama a futuro en lo que respecta a ventas”.

“Ninguna empresa tenía stock de productos de Halloween cuando comenzamos a buscar, de nuestros proveedores, empresas como Arcor, Costa o Dos en Uno están privilegiando la oferta para Santiago y a regiones le tocan las sobras, por eso al día de hoy no tengo ningún producto de Halloween”.

FALTA DE STOCK DISMINUYE VENTAS ESTACIONALES

Valenzuela explicó que “cuando empezó la pandemia se dejaron de producir muchas cosas y hemos tenido quiebre de stock de muchos productos, no solamente relacionados a Halloween, de hecho ya estamos pensando en Navidad”.

“Lo anterior porque cuando comenzamos a buscar productos de Halloween con anticipación no había artículos de este tipo, e incluso con Navidad empezamos a tratar de ‘stockearnos’ y al día de hoy no hay nada, de 20 productos de Navidad que había disponibles antes, hoy solo 2”, dijo Ana María Valenzuela.

Producto de esta situación, “las ventas bajan durante este tiempo y si bien nosotros tratamos de mantener la mayor cantidad de oferta disponible, hoy no podemos, por ejemplo, tener vitrinas temáticas completas de Halloween”, dijo la vocera de la confitería Ex Golosín.

La variedad con la que ya no cuenta la locataria “nos ayudaba a llamar la atención y hacía que entraran más clientes, que al día de hoy han bajado mucho, en alrededor de un 50 por ciento en comparación con las condiciones bajo las cuales trabajábamos dos o tres años atrás”.

IMPACTO ACTUAL DE LA ESCASA OFERTA

Las ventas para esta fecha también han bajado, “entre un 30 y un 40 por ciento, porque al no tener un buen stock de productos la gente deja de venir a buscar lo que ofrecemos”, explicó Ana María Valenzuela a La Tribuna.

Sin embargo, reconoció que “las ventas continúan subiendo en esta fecha, aunque ahora la diferencia con el resto del año no es tan notable como en otros”.

Respecto a la oferta que aún puede ofrecer, explicó que “hoy las ventas de Halloween cambiaron, porque se comenzó a celebrar en la casa, la gente compra más galletas que pastillas, algo que antes se compraba comúnmente para cumpleaños, no Halloween”.

Lo anterior implica que la variedad que buscan las personas cambió, aunque no se perdió por completo el interés por la oferta de este tipo de confiterías, lo que deja alguna esperanza para la industria, que aún tienen que enfrentar la falta de oferta para los vendedores.