Confirman primeros fallecimientos por variante Delta en la provincia de Biobío

Funeral workers carry the coffin of a COVID-19 victim at a cemetery in Soyapango, El Salvador, June 12, 2020. (CNS photo/Jose Cabezas, Reuters) See COVID-ELSALVADOR-CARDINAL June 17, 2020.

En un nuevo balance diario entregado por la Seremi de Salud, se informó que en la provincia de Biobío son 31 los casos nuevos, 39.794 acumulados y 135 activos de Covid-19.

En las últimas 24 horas, Los Ángeles registró 25 casos nuevos, con lo que el total de acumulados alcanzó los 21.251 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos en la capital provincial llegaron a los 108.

En el desglose por provincia: Quilleco sumó cuatro casos nuevos y seis activos; Laja y Quilaco con un caso cada comuna.

Además, la capital provincial de Biobío volvió a ser la comuna con la mayor cantidad de casos activos, con 108; seguida de Concepción, con 103 casos activos, y Talcahuano, con 39 casos activos.

DELTA

Durante esta semana la variante Delta, que es más contagiosa, se volvió la predominante en la provincia de Biobío, de acuerdo al último informe, en el total de casos a nivel regional el 52% pertenece a nuestra provincia y un 39% del total regional a la comuna de Los Ángeles.

Ante esto la Autoridad Sanitaria confirmó las primeras personas fallecidas a consecuencias de la mutación del virus. La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas explicó que “de los 1.522 casos de variante Delta que están acumulados en la región, cuatro personas han fallecido producto de la enfermedad, pero es importante destacar que estas personas oscilan entre los 67 y 86 años, y también han tenido enfermedades de base, como hipertensión, diabetes, cáncer, que son más susceptibles también a enfermar de gravedad”.

Rojas agregó que “nosotros por eso hacemos el llamado a poder inocularse, poner su dosis de refuerzo, ya que de 1.522 habían 485 personas que le correspondía su dosis de refuerzo y no se la pusieron, por eso el llamado constante como Autoridad Sanitaria es que las personas asistan a lo distintos extramuros, puntos de la red asistencial y a las municipalidades para ponerse la tercera dosis”.

Por último, la seremi subrogante detalló que del total de las personas que han perdido la vida, “tres son de la provincia del Biobío y una de la provincia de Concepción”, sostuvo.