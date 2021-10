Lilian San Martín: “El rol de la mujer es esencial en el trabajo en equipo”

En el penúltimo capítulo del programa Mentes Brillantes: Mujeres de Ciencia del Biobío, la invitada fue Lilian San Martín, ingeniera en Computación e Informática, presidenta del Comité de Igualdad de Género y académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello.

La profesional lleva 13 años ejerciendo como docente en la UNAB, siendo una de las fundadoras de la Facultad de Ingeniería en la sede ubicada en Concepción.

En conversación con radio San Cristóbal, comentó que “en la facultad siempre hemos tenido la misión de tener más mujeres estudiando ingeniería. Esta facultad tiene más de 10 mil estudiantes y solo el 20 por ciento son mujeres. Debido a la virtualidad, fuimos trabajando con otras colegas de todas las sedes y nos dimos cuenta que cada una realizaba acciones, tales como talleres, investigación y encuentros, para que más mujeres estudien ingeniería. Tras esto, decidimos crear un área en base a un plan que fuera un comité formal para fomentar las políticas de equidad de género. Gracias a esto encontramos mujeres maravillosas de todas las áreas”.

Fue así como crearon el proyecto Ingenieras con A: Inspirando desde la Industria, un comité de igualdad de género. Según explicó Lilian, en esta instancia “también buscamos visibilizar a nuestros compañeros, no es solo de mujeres. Tiene tres ejes fundamentales, que son capacitación, comunicación y visibilización”.

Respecto a los elementos que marcan la brecha de género en Chile en el área de la ciencia, la académica explicó que “es importante incorporar a los niños y niñas desde muy pequeños. Hay un estigma en la sociedad que hay que derribar. Debemos mostrarles que las mujeres son capaces de trabajar en el área de la ingeniería. Todo viene desde la educación preescolar, por lo que hay que invitar a niños y niñas a experimentar la ciencia. A mí desde muy pequeña me gustaba mucho desarmar cosas, la tecnología y la computación. Siempre lo nuevo me llamaba la atención y en ese contexto decidí estudiar una carrera corta, de cuatro años, que fue Ingeniería en Computación e Informática y apenas salí me incorporé a la industria”.

En la misma línea, agregó que “siempre encontré que el mundo de la educación es maravilloso, por eso avancé estudiando y certificándome hasta ahora, que estoy cursando un doctorado”.

DERRIBANDO BARRERAS

Respecto a las acciones que puede realizar la sociedad para terminar con la brecha de género, la ingeniera manifestó que “todo parte desde la familia; no hay que poner barreras si un niño o niña dice que le gustan las matemáticas. Hay que escuchar, apoyar y averiguar con ellos sobre la carrera. Averiguar qué puedo hacer, si puedo emprender, innovar, ser mi propio jefe y crear. Hay un mundo en el área de las ciencias y la ingeniería para que ellos puedan crear y ser emprendedores. Hay muchos problemas que solucionar y podemos preguntarles a los niños qué se les ocurre hacer. Por esto, es importantísimo el rol de los profesores, de los académicos y las universidades para motivar a los estudiantes para que tengan esta mirada; enseñarles que no solo deben trabajar en un área, pues también pueden ser un agente del cambio aportando un desarrollo para el país y el mundo. La idea es apoyar a los hijos y escucharlos”.

En relación a la importancia de las mujeres en la ingeniería, expresó que “el rol de la mujer es muy importante en el trabajo en equipo, lo cual es esencial porque si uno trabaja solo, no avanza. Las mujeres tenemos un sello mediador y ponemos énfasis en cosas que a veces pasan desapercibidas. Tenemos más sensibilidad frente a los proyectos y los clientes, y tenemos una mirada más inclusiva”.

El programa Mentes Brillantes: Mujeres de Ciencia del Biobío cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y se emite a través de radio San Cristóbal 97.5 FM, Facebook y el canal de YouTube de diario La Tribuna, los días martes y jueves a las 17:00 horas.

El objetivo de la iniciativa es potenciar y visibilizar el rol de las mujeres del Biobío que cumplen un papel fundamental en las carreras STEM (Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).