PDI Cabrero detuvo a una mujer por venta de más de 500 dosis de Cocaína Base

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cabrero detuvieron a una mujer, por Infracción a Ley 20.000, al ser descubierta con Cocaína Base en su poder. En el procedimiento se allanaron dos inmuebles en la población Altos de Laja y se incautaron más de 500 dosis de Cocaína Base.

“Con este procedimiento dimos de baja un punto de línea base, en el cual se comercializaba droga, lo que trae tranquilidad a la población y permite reducir la sensación de inseguridad. Hacemos un llamado a denunciar a quienes presencien algún ilícito, ya sea a través del 600 400 01 01 del programa Denuncia Seguro, el 134 de la PDI o acercarse a un cuartel policial”, sostuvo el subprefecto Christian Álvarez, jefe Brigada de Investigación Criminal Cabrero.

La imputada fue puesta a disposición para su respectivo control de detención.

¿QUÉ ES DENUNCIA SEGURO?

Es una iniciativa de Gobierno que pone a disposición de las personas un número telefónico (600 400 01 01), al cual la ciudadanía puede llamar para entregar información acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito.

El principal compromiso de este programa es el anonimato de las personas que llaman para denunciar. Por lo tanto, nadie le preguntará cómo se llama o de dónde está llamando. No es requisito entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual se genera la llamada. Las conversaciones no son grabadas.

Las personas pueden estar absolutamente seguras de que nadie conocerá su identidad y, por lo tanto, no corren ningún peligro asociado al denunciar.