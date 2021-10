Entregan libro del cáncer a todos los colegios de la provincia de Biobío

Son 330 ejemplares del libro “Letras para las Esperanza” que fueron entregados a la Delegación Provincial de Educación para ser distribuidos a todos los colegios públicos, privados y subvencionados de la provincia.

En una ceremonia realizada en el Colegio Teresiano de Los Ángeles, el director del Servicio de Salud Biobío, el delegado provincial de Educación, el director del establecimiento educacional, funcionarios y alumnos se dieron cita para esta actividad que busca crear una alianza de trabajo “salud y educación” en pro de concientizar a nuestros niños, adolescentes y sus familias, sobre esta enfermedad, a través de la lectura de este libro que contiene una recopilación de testimonios de pacientes oncológicos.

En esta oportunidad, el director del Servicio de Salud Biobío, Dr. Fernando Vergara, señaló que “esta es una asociación de educación y salud, que permite entregar este libro, que contiene 18 cuentos. Vamos a entregar 330 ejemplares para ayudar a concientizar a alumnos y familiares de la importancia del cáncer en la vida de las personas”.

En tanto, el delegado provincial de educación, Sergio Manzano, detalló la importancia de esta actividad “para nosotros esta alianza que estamos realizando hoy día es muy relevante, ya que nos viene a entregar, material educativo para concientizar y pesquisar temprano el cáncer. Así que estamos muy contentos de estar en conjunto haciendo esta entrega simbólica, que va a llegar a las diferentes comunas de nuestra provincia de Biobío con el fin de poder tener este insumo educativo, que relata las vivencias que han tenido las personas”.

El objetivo es sensibilizar a la comunidad escolar sobre el impacto del cáncer, tanto en la salud física y mental de las personas, como también, en sus familias y grupos cercanos. Así lo manifestó el director del colegio Teresiano, Joaquín Cabezas, quien señaló “la importancia tiene que ver con la concientización que vamos haciendo en estos temas en la comunidad educativa, la verdad es que para nosotros educar va más allá del aula de clases y todo es parte de lo que podamos ir formando a nuestros estudiantes sobre todo en temas que son tan atingentes como la prevención del cáncer”.

Gracias a que son relatos testimoniales, permiten que las personas puedan empatizar con las distintas situaciones que genera esta enfermedad en el grupo familiar y también en la comunidad escolar. En esta cuarta versión se presentan trabajos cuyo valor resalta en que son los usuarios, o quienes los atienden, los que fueron capaces de compartir con los lectores un aspecto íntimo de su vida ligada al cáncer. En este sentido, una de las invitadas a esta ceremonia fue Susana Sáez, paciente oncológica quien es parte de este libro con su cuento “el cáncer me aferró a Dios”.

“Estos eventos para mí son muy importantes y más aún darnos la oportunidad de poder presentar nuestro relato y nuestras experiencias de un proceso tan difícil, que quede plasmado en un libro y que ahora pueda ser entregado a los niños, a los jóvenes a los adolescentes para que ellos también puedan tener una prevención temprana a esta problemática, que es un gigante que se levanta, que no mira estatus social, que no mira la calidad de vida, sino que ataca en cualquier momento a cualquier persona. Me parece maravillo, es muy educativo”.

El cáncer es el protagonista en las historias expuestas en los relatos, donde más allá del dolor, resalta la esperanza, las ganas de vivir, los valores como la empatía y la solidaridad. Cuentos que podrán ser leídos por todos los alumnos y alumnas de la provincia de Biobío, ya que cada biblioteca de un establecimiento educacional alojará un ejemplar de “Letras para la Esperanza”.