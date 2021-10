Mapa de calor: Los Ángeles tiene un sector con mayor cantidad de contagios de Covid-19

La Seremi de Salud en Biobío dio cuenta del mapa de calor de la comuna de Los Ángeles por densidad de casos activos de Covid-19, donde un sector está marcado con un color más rojo. Dentro de este plano, se encuentra la villa Los profesores, poblaciones Lo Elvira y Los Lagos.

La jefa de Salud Pública en la región del Biobío, Cecilia Soto, señaló que “los casos en Los Ángeles están circunscritos, es decir, están bastante identificados, la transmisión comunitaria es baja, en comparación con otros tiempos que a nivel regional teníamos alrededor del 40%, esto nos ayuda a que tengamos bien delimitados los contagios, así como también los contactos estrechos y –efectivamente- tenemos más de cien casos activos, pero estos están muy bien identificados”.

La profesional sostuvo que esto no significa que tengamos que estar tranquilos y relajados, sino que, al contrario, hay que mantener las medidas, evitar la movilidad en el caso de ser no necesario, declarar todos los contactos estrechos, en eso nosotros hemos sido bien enfáticos porque aún tenemos bastante circulación de variante Delta, y no queremos tener casos secundarios de esta mutación del virus”.