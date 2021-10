Joven promesa del Club Deportivo Hurtado dirá presente en la preselección nacional de vóleibol

Durante los últimos años el vóleibol en Los Ángeles y la provincia de Biobío ha logrado crecer a pasos agigantados, marcando presencia en importantes competiciones tanto del contexto nacional como internacional.

Con la tenacidad como emblema, la destacada institución voleibolista Club Deportivo Hurtado de Los Ángeles ha logrado cosechar a lo largo del último tiempo destacadas participaciones en diversos encuentros deportivos y campeonatos nacionales como “Liname”, el cual pertenece a FevoChile, -Federación Nacional de Vóleibol-.

En este contexto el equipo local recientemente logró marcar uno de los hitos más importantes en su historia como club, ya que lograron tener a su primera preseleccionada nacional en la categoría sub 14.

Se trata de Sofía Ramos (13) quien logró brillar de gran manera en las pruebas realizadas en el CEO de Santiago.

Al respecto la joven promesa del vóleibol provincial señaló que, “estoy muy agradecida del club por toda la formación que me han dado, en especial de mi entrenadora Bárbara Oyarzo, quien me enseñó a disfrutar y también a tener disciplina en este deporte”.

La deportista también explicó que sus entrenamientos junto al seleccionado nacional serán dos veces por semana junto a Raúl Preyra y que implicarán un gran compromiso de su parte ya que este es el punto de inicio en su carrera, “espero llegar a ser jugadora profesional y también algún día defender los colores de mi país”, relató Sofía Ramos.

ORGULLO DEPORTIVO

Un hito de estas características sugiere para el deporte local un gran impulso en especial para las generaciones más jóvenes.

“Estamos muy contentos por Sofía, esto es un tremendo logro para nuestro club y entrenadores, pero sobre todo para nuestras niñas. Esto nos ayuda a reforzar positivamente que todos son capaces de tener grandes logros como estos. Esperamos que más jóvenes tengan la posibilidad de acceder a la selección nacional”, aseveró Waldo Acevedo presidente del Club Deportivo Hurtado.

Los entrenamientos de los representativos del vóleibol se han desarrollado durante las últimas semanas bajo estrictos protocolos de seguridad impuestas por el Ministerio de Salud, los deportistas deben llevar un ficha médica antes de cada entrenamiento y también efectuar el respectivo control de temperatura además del uso constante de alcohol gel.

La proyección deportiva que un semillero de jóvenes talentos como el de Club Hurtado representa para el vóleibol provincial, propone a largo plazo, conseguir uno de los más altos niveles deportivos, ya que las categorías ligadas al ámbito formativo, ya han logrado medirse a nivel nacional cosechando grandes actuaciones y figurando en todas las competencias en el podio de los tres primeros lugares.

Desde la agrupación deportiva extienden la invitación a toda la comunidad angelina que desee formar parte de la gran familia que significa el Club Hurtado, ya que desde su etapa formativa hasta sénior cuentan con profesionales de primer nivel.

PRECEDENTE DEPORTIVO

El principal objetivo para la escuadra local este año era participar en la Liga Nacional de Menores, la cual fue cancelada debido a la contingencia sanitaria.

Durante la pasada temporada, la categoría Sub 12, a cargo de la entrenadora Bárbara Oyarzo, consiguió una notable participación en la Liga Araucanía, compitiendo ante duros rivales de Linares y Temuco.

En tanto el experimentado estratega Rodrigo Medina a cargo de la categoría Sub 16, marcó la diferencia con su juego en la Liga Biobío Araucanía, figurando en el podio a lo largo de diversos campeonatos realizados en esta zona y también con destacadas distinciones como uno de los equipos con más proyección en el contexto nacional.

Mientras que la categoría Sub 14 de damas del Club Hurtado en sus últimas participaciones figuró de gran manera en la “Liname”, midiéndose con elencos provenientes de todo el país, logrando un gran salto de calidad en la generación que sin duda efectuará el recambio deportivo en la institución a cargo del entrenador Juan Carlos Sepúlveda.