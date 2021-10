Pewenentu: el libro que plasmó relatos de personas de comunidades pehuenches en Alto Biobío

“Pewenentu: Cosmovisión, seres sobrenaturales y rituales de la cultura pewenche” es el nombre del libro escrito por la antropóloga y escritora chilena Dafne Taroppio.

Cada una de sus páginas consiste en una invitación a conocer los ritos y tradiciones de las comunidades pehuenches de Alto Biobío a través de relatos que fueron contados por miembros de distintas comunidades.

Tal como explicó la autora, el libro nace por “la gran admiración que tengo por todos los pueblos originarios, y en especial por la cultura pehuenche que conozco desde muy pequeña. Siempre me ha fascinado conocer mundos o realidad distintas y por mucho tiempo he realizado clases en la universidad sobre cultura mapuche. Los propios alumnos comenzaron a decirme por qué no hacía una recopilación de lo que yo enseñaba y me pareció totalmente buena idea”.

El libro tiene tres capítulos, sobre cosmovisión en el cual se habla del vínculo entre los seres humanos, el segundo capítulo cuenta sobre los seres sobrenaturales y el tercer capítulo consiste en los ritos y tradiciones de la cultura pehuenche.

Respecto a esto, Taroppio explicó que “se rescata principalmente el Ngiullatún como principal rito religioso, el Wetripantu, Lakutun, el rito fúnebre, todo acompañado de relatos de personas de la comunidad que amablemente nos contaron y narrando partes de su vida para mostrar su cultura a más personas”.

La escritora realizó la obra junto con su madre, quien también es antropóloga, y expresó que comparten la pasión por conocer otras realidades. “Desde muy pequeña siempre admiré a mi madre. Ella tiene una sensibilidad para comprender que todos somos iguales aunque seamos muy distintos. Desde pequeña me enseñó que uno tenía que tratar a todos con la misma educación y eso también se ve plasmado en el mundo. Ese es el gran sello de trabajar con mi madre y mi mamá ya tenía un vínculo con la cultura pehuenche, siempre se ha sentido parte. Además se casó con mi padrastro que también pertenece a esa cultura”.

En cuanto a su relación con la comunidad de Alto Biobío, Taroppio expresó que “siempre ha sido como estar en casa. Siempre me gustó la cordillera, sentir el viento, tomar mate en un fogón y mirar las estrellas. Los lectores en este libro pueden encontrar un poco de esa felicidad. El libro está escrito en un lenguaje sencillo, tiene un corte antropológico y etnográfico porque estamos hablando de dos décadas de trabajo de campo, y esa cercanía permite saber datos que solo salen en una noche bajo un fogón. Disfruté mucho escribiendo este libro porque participaron muchas personas. Cuando uno construye algo colaborativamente es mucho más valioso”.

De la cultura pehuenche aseguró que principalmente rescata el vínculo y la alianza con la divinidad y la naturaleza. “Ver un árbol y saber que hay un guardián que tengo que respetar y tienen ciertas normas me parece una forma muy bella de entender el universo. Por otro lado, el vínculo de la familia, el apoyo y la organización social que tiene una perspectiva muy trascendental, la fe y el saber escuchar los mensajes que envía el universo. La confianza en la familia, en los lazos y en el pertenecer a la tierra entregándole un sentido a la vida y la muerte. Esas son cosas que en otros lugares se pierden y no se alcanza a ver lo mágico en lo cotidiano”.

La antropóloga invitó a la comunidad conocer más sobre “la cosmovisión, los seres, ritos y tradiciones de la cultura pehuenche. Poder conocerlo desde la práctica y los discursos de la visión del universo. En el fondo creemos que cada vez que deslumbramos distintas culturas nos vamos reconociendo más a nosotros mismos”.