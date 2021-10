Power Menace se alista para asistir a la primera cita internacional del año

Entrenando en silencio y desde sus hogares durante los extensos meses de pandemia, los levantadores locales pertenecientes al combinado de Power Menace están alistando los últimos detalles para asistir próximamente al campeonato internacional de la especialidad a disputarse en Colombia, donde participarán tres integrantes de este club. Se trata de la campeona nacional Karina Garcés, Sebastián Abuter y Patricio Poblete.

Los atletas actualmente están trabajando bajo un estricto plan de entrenamiento para la cita internacional, que comenzará su desarrollo a fines de octubre.

Esto marcará, sin duda, un inicio de semestre deportivo con el pie derecho para los referentes locales, quienes continuarán con su periplo durante el mes de noviembre en el Campeonato Nacional de Clausura que se realizará en Santiago, instancia donde esperan coronar varias categorías con el título de los mejores de Chile.

CRUZADA PARALELA

A lo largo de sus extensos años de historia, Power Menace ha logrado destacar en competencias de nivel mundial, sin embargo, esto no se ha traducido en el apoyo necesario por parte de las autoridades.

“Recientemente enviamos una carta a la municipalidad de Los Ángeles solicitando abiertamente que se inicien las gestiones para que contemos con un espacio propio donde poder entrenar, ya que requerimos de un lugar donde podamos llegar sin restricciones horarias y también con el espacio suficiente para recibir a todos nuestros deportistas y, por supuesto, también a nuevos integrantes”, relató Mauricio Rodríguez, vicepresidente y principal entrenador del elenco levantador.

Cabe destacar que, tras un gran esfuerzo, la directiva de la asociación levantadora, perteneciente al corazón de la provincia de Biobío, facilitó parte de la implementación para que sus atletas puedan entrenar desde sus hogares mientras dura la contingencia nacional sanitaria.

La disciplina está compuesta por tres movimientos: el peso muerto, la sentadilla y pecho.

BUSCANDO EL APOYO

El elenco local tiene facilitado, para la realización de sus entrenamientos, un espacio en el Polideportivo de Los Ángeles, el cual se ha visto notablemente sobrepasado en su capacidad debido a la gran cantidad de deportistas que se han sumado a la familia Power Menace durante el último tiempo, gracias a la difusión que han logrado de manera indirecta debido a sus últimas participaciones en el plano internacional.

Esta situación sugiere un gran problema logístico, ya que el espacio no permite el distanciamiento social impuesto por las autoridades sanitarias para la realización de una práctica deportiva segura. Tampoco la instalación de nuevas pesas o maquinarias de apoyo para el levantamiento.

“Lamentablemente, para viajar a instancias internacionales no contamos con ningún tipo de apoyo, pese a tener incluso podios en instancias mundiales del powerlitfting. Estamos en cero ingresos por parte del club y tampoco podemos realizar ningún tipo de evento. Esperamos contar con apoyo de la municipalidad. No tenemos ningún tipo de auspicio. Las autoridades se están perdiendo muy buenos atletas porque no existen fondos dedicados a esta área. El deportista muchas veces no puede seguir porque no puede financiar su alimentación y suplementación. Realmente llega a dar vergüenza que deportistas de nivel mundial, con resultados de primera categoría, no tengan respaldo”, relató Mauricio Rodríguez desde la directiva del club.

PUNTO DE PARTIDA

El pasado mes de marzo, los atletas locales marcaron un gran precedente tras participar en el Campeonato Nacional de Apertura Quirihue 2021, al cosechar un total de 10 medallas. Entre los siete representantes locales destacó la participación de la levantadora Karina Garcés, quien logró obtener el primer lugar en la categoría 48 kg y también consagrarse como la mujer más fuerte del certamen en la serie Open.

Otro de los puntos altos fue el desempeño de Melany Fischman, de la categoría 60 kg, quien se adjudicó el reconocimiento de la mujer más fuerte junior.

Otro de los grandes logros que los levantadores locales consiguieron estuvo a cargo de Patricio Poblete, quien se colgó la medalla del primer lugar en los 82,5 kg, y que también batió el récord nacional en la modalidad press banca, con 167,5 kg.

Cabe destacar que, para participar en esta cita nacional, los deportistas locales debieron cumplir con ciertas medidas sanitarias, como contar con su examen PCR al día, además de seguir estrictamente los protocolos sanitarios de la competencia.