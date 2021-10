Laja: Nacional de canotaje entregó a los primeros clasificados al sudamericano de Uruguay

Ya se conocen 11 de los 43 representantes que tendrá Chile en el Sudamericano de Canotaje de Uruguay, que se realizará en diciembre próximo.

Luego de intensos selectivos disputados en distintas zonas del país, cerca de 100 canoistas y kayakistas, se dieron cita en la laguna La Señoraza para competir en el Segundo Campeonato Nacional de Velocidad Menores.

“Hoy la categoría infantil se está reincorporando a los eventos nacionales y eso es muy bueno para nosotros como federación de poder contar con el semillero que tenemos actualmente. La categoría menor se vio en un muy buen nivel, los deportistas pelearon por los cupos a los juegos sudamericanos y eso nos deja conformes de que tendremos una buena representación en Uruguay”, indicó David Cáceres, director de velocidad de la Federación Nacional de Canotaje.

Una jornada de buen tiempo y aguas quietas recibió a los palistas, hombres y mujeres, en las series menor e infantil; quienes no tuvieron mayores contratiempos para terminar sus heats clasificatorios. No obstante, a medida que avanzó la jornada, un viento arreció sobre las embarcaciones, imponiendo mayor dificultad a las carreras finales.

“Estoy muy feliz de haber ganado en mi categoría, porque tuve buenas oponentes en el agua. Esta es una gran oportunidad que se me dio y espero representar bien a Chile en Uruguay. Estuve muchos días preparándome para esta competencia, levantándome muy temprano y entrenando en doble jornada, por eso siento que esta competencia está bien ganada”, expresó Marcela Fuentes, canoista de Náutico Quillón.

Sin duda, el buen nivel de las carreras sorprendió gratamente a técnicos y espectadores, teniendo en cuenta que este fue el retorno a las competencias de las series infantiles, tras casi dos años de pandemia.

“La carrera estuvo muy buena, se dio en buenas condiciones climáticas y me sentí súper bien corriendo. Me he entrenado duro para estas instancias, sobre todo en la mentalidad, apoyado siempre por mi entrenador y buscando progresar todos los días. Ahora se nos viene el sudamericano de Uruguay y espero ir a ganarlo”, comentó Sebastián Alveal, kayakista de Nueva Imperial.

Finalmente, los clasificados a la instancia sudamericana de Uruguay son, en k1 menor damas, Mariana Castillo de Piragüistas Laja, Belén Muñoz de Náutico Constitución, Francisca Medina de E- 403 San Javier; y Maura Haro de Caleuche Castro.

En tanto en el kayak individual varones, Sebastián Alveal de Nueva Imperial, Mateo Cossio de La Señoraza, Jerson Valenzuela, también de Nueva Imperial; y Benjamín Flores de E- 403 San Javier; fueron los seleccionados para la cita uruguaya.

Por su parte, en canoa individual femenina, la quillonina Marcela Fuentes de Náutico Quillón, fue la única seleccionada. Y en varones, los dos clasificados que sellaron el seleccionado de menores fueron Yeison Concha de Piragüistas Laja y Gaspar Díaz de Náutico Talca.