La piloto Karina Cabezas sigue firme compitiendo en el circuito nacional de automovilismo

Con más de cuatro años comandando su bólido, la reconocida conductora cabrerina Karina Cabezas ha obtenido más de treinta copas que representan su perseverancia en la pista, ya que ha debido sortear grandes obstáculos y hacer su carrera mediante la autogestión.

De esta forma, recientemente abrochó su participación en el Campeonato Nacional de Rally sobre asfalto Interlomas, instancia donde consiguió los auspicios necesarios para pagar la inscripción al evento y todo lo que conlleva la mantención de su vehículo.

Respecto a la carrera donde ya se han disputado tres fechas, Karina se ha mantenido en el segundo lugar del certamen, detrás del primer puesto por escasos segundos en la popular Fiat 600.

La referente del automovilismo comenzó vistiendo con orgullo los colores del Club Automovilismo de Cabrero (CDACA), hace cuatro años disputó la primera división del campeonato –Fiat 600– y en 2019 decidió pisar a fondo y subirse a la Categoría Turismo 600, debutando en Temuco dentro de las instalaciones del Autódromo de Interlomas.

“Me gustaría agradecer a La Tribuna, ya que gracias a su trabajo pude dar a conocer mi delicada situación, en un momento en que estaba a punto de tirar la toalla por falta de auspicios, su difusión permitió que personas en toda la región conocieran mi historia como piloto y me ofrecieran la ayuda necesaria para decir presente en el circuito nacional”, relató con emoción Karina Cabezas.

DESDE LA FORTALEZA

La referente del automovilismo se ha desempeñado exitosamente en el circuito de Interlomas donde se mantiene en un expectante segundo lugar en la competencia. Sin embargo, en el marco de la última fecha competitiva su vehículo sufrió una importante falla de funcionamiento, rodándose la culata anexa al motor específicamente en el lugar donde está ubicada la bujía.

“Ahora nuevamente estamos trabajando a toda máquina junto a mi equipo para rectificar a tiempo el motor y estar preparados para la próxima fecha que será el día 6 de noviembre, aquí me tendieron la mano desde Motores Gianmarino quienes me ayudarán a reparar mi vehículo a modo de auspicio, eso sin duda me llena de ánimo para seguir adelante ya que es un gasto que sola sería muy difícil de llevar”, añadió Karina Cabezas.

Recientemente la piloto también volvió a dar un giro en la conformación de su equipo ya que comenzó a trabajar con César Hermosilla, quien fue el primer preparador que tuvo cuando comenzó a correr hace más de cuatro años, situación que le ha permitido entre otros factores aumentar su desempeño en competición a nivel nacional.

EL MENSAJE

“Me siento muy contenta por mis pares que están corriendo en el automovilismo y siento que nos hemos ganado un espacio, gracias a nuestros resultados. Estamos destacando a pesar de ser un deporte que no se creó para mujeres. Hoy en día no hay prejuicio, no importa el género, lo que importa es la constancia, el trabajo y apoyo que uno tenga”.

La referente cabrerina actualmente es la única mujer que está compitiendo en la categoría Turismo, donde nunca antes había existido presencia femenina, siendo esto uno de los logros que más atesora en sus cuatro años de carrera.

“La mayoría de las mujeres que están participando en categoría estándar que es la más básica, donde partimos todas pero yo quise dar el gran paso y subir un poquito de categoría y a pesar de eso he tenido un buen desempeño, con una satisfacción personal bien grande”, finalizó Karina Cabezas.