Película de la aclamada serie “Peaky Blinders” comenzará a rodarse en 2023

El anuncio le sigue al del estreno de la sexta y última temporada en 2022, que ya está grabada y editada casi en su totalidad. Sin embargo, este nuevo proyecto –que comenzará a grabarse en 2023– significará el fin de la saga de drama histórico, que narra la historia de la familia Shelby y sus secuases.

“Y luego voy a escribir el largometraje que se instalará y filmará en Birmingham, y ese será probablemente el final del camino para ‘Peaky Blinders’ tal como lo conocemos”, dijo el escritor de la serie, Steven Knight.

El director no descarta que haya otras series relacionadas con este universo, aunque no quiere definirlas como spin-offs, un término que no es de su agrado.

Manifestó que no será él mismo quien supervisará las posibles producciones ya que “pasará la batuta”, en sus propias palabras.