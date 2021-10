Transportistas anuncian mantenerse firmes ante reiterados ataques violentistas en Biobío

Durante las últimas jornadas diversos grupos de transportistas han estacionado sus camiones en rutas de la región, dejando un pequeño espacio para el avance de los vehículos particulares.

En la provincia de Biobío cerca de 700 transportistas se reunieron en la Ruta 5 Sur en la altura de Los Ángeles para manifestarse en contra de los hechos de violencia que ha sufrido el gremio, donde también se han lamentado fallecidos.

Las manifestaciones han generado tacos de largo alcance y por consiguiente congestión vehicular en concurridas rutas de acceso.

En este contexto el presidente de la Federación Nacional del Sindicato de Transporte Forestal, Heriberto López señaló que “la consigna es una sola, estamos pidiendo más seguridad al Estado. Entendemos que este no es problema fácil de solucionar, en este sentido no veo la forma en que podamos tener una solución por parte del gobierno. Es necesario poder llegar a un punto donde se pueda pacificar la zona y que esto beneficie a ambas partes”.

El rubro transportista busca respuestas del gobierno para frenar esta situación en la que sus trabajos e integridad se han visto afectados. Desde la organización advierten que de no poner solución a estos temas, las movilizaciones se seguirán acrecentando.

“La violencia ha logrado niveles realmente dramáticos, se balean trabajadores, se queman casas y también ha muerto gente. Creemos que cualquier manifestación que haya en la línea de buscar la paz y la tranquilidad es válida. Si esto se radicaliza vamos a seguir apoyando ya que es la única manera para que las autoridades reaccionen a lo que está ocurriendo en el sur”, relató René Muñoz Klock, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales.

DESDE LA EXPERIENCIA

Diario La Tribuna conversó en exclusiva con Jorge Oliva conductor forestal de Los Ángeles respecto a cómo ha vivenciado en lo personal esta delicada situación, “me mantuve más de cuatro horas en uno de los cortes de camino, que se realizaron en la Ruta 5 Sur, espero que pueda existir una pronta solución ya van más de cinco días y los perjudicados somos los camioneros que trabajamos por vueltas, no estamos ganando nada al estar parados”.

PROBLEMA DE FONDO

La Contraloría General de la República emitió un comunicado para explicar las razones que llevaron a rechazar el decreto que buscaba mantener la colaboración de las Fuerzas Armadas con las de Orden y Seguridad en la Macrozona sur, una vez terminado el periodo de Excepción Constitucional.

Según sostuvo el ente contralor, “el último día de vigencia del Estado de Excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente”.

“Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo”, sostienen en el documento.